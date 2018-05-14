Эстонская пенсионная идея не убеждает даже тех, кто силен в математике

“Если человеку сейчас 65 лет и он накопил во второй пенсионной ступени 10 000 евро, то при выходе на пенсию у него останется единственная возможность: приобрести на все эти деньги страховой договор, по которому он будет получать 46 евро в месяц до самой смерти", - сказал руководитель пенсионного товарищества Tulev Тыну Пекк.

По мнению Леппика, предложения Tulev, призванные сделать выплаты во вторую пенсионную ступень более гибкими, хороши, однако до этого следует привести в порядок первую ступень, передает Äripäev.

Леппик, по его словам, понимает, что люди недовольны и накопительным периодом, и выплатами, однако обосновывает это тем, что люди ценят нынешнюю стоимость денег выше, чем их будущую стоимость.