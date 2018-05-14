пн, 14.05.2018
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Эстонская пенсионная идея не убеждает даже тех, кто силен в математике

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Перед тем как покушаться на вторую пенсионную ступень, следует тщательно рассмотреть первую, считает старший научный сотрудник Эстонского центра демографии Таллиннского университета Лаури Леппик.

“Если человеку сейчас 65 лет и он накопил во второй пенсионной ступени 10 000 евро, то при выходе на пенсию у него останется единственная возможность: приобрести на все эти деньги страховой договор, по которому он будет получать 46 евро в месяц до самой смерти", - сказал руководитель пенсионного товарищества Tulev Тыну Пекк.

По мнению Леппика, предложения Tulev, призванные сделать выплаты во вторую пенсионную ступень более гибкими, хороши, однако до этого следует привести в порядок первую ступень, передает Äripäev.

Леппик, по его словам, понимает, что люди недовольны и накопительным периодом, и выплатами, однако обосновывает это тем, что люди ценят нынешнюю стоимость денег выше, чем их будущую стоимость.

“Если взять этот пример с 10 000 евро и 46 евро, люди считают это слишком маленькой и бессмысленной суммой”, - сказал научный сотрудник. Он добавил, что озвучивал эту идею на паре форумов, но даже сильных в математике людей она не убеждает.

Подробности читайте в Äripäev.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ