Фото и видео: трагедия и ад в Гамбурге

Клуб не смог попасть в стыковые матчи, хотя ударно провел концовку сезона, победив в четырех последних встречах из шести. "Гамбург" отстал от "Вольфсбурга", который сыграет стыковые матчи на два очка.

Фанаты "Гамбурга", как передает sports.ru, устроили на поле настоящий ад: шло добавленное время матча с «Гладбахом» и болельщики «Гамбурга» забросали поле файерами. Судья дал финальный свисток примерно на 20 минут позже, чем ожидалось. Горели рекламные баннеры.

Сами игроки рыдали, вместе с игроками плакали и болельщики – и их можно понять. «Гамбург» вылетел впервые за 55 лет существования бундеслиги. Более того, начиная с 1919-го – года, когда после слияния трех гамбургских клубов образовался современный «Гамбург» – команда ни разу не вылетала из высшей лиги немецкого футбола. На стадионе "Гамбурга" были также установлены часы, которые вели отсчет непрерывному нахождению "Гамбурга" в Бундеслиге. Теперь эти часы обнулены.