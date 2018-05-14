Сегодня Эстония отмечает важную годовщину

В понедельник исполняется 25 лет полному членству Эстонии, Литвы и Словении в Совете Европы.
Эстония стала 27-м членом Совета Европы, в который сейчас входит 47 государств. Договор о вступлении был подписан 14 мая 1993 года министром иностранных дел Эстонии Тривими Веллисте и генсеком Совета Европы Катрин Лалюмьер.
По словам посла Катрин Киви, после вступления Эстония с помощью Совета Европы укрепила свои демократические институты и способствовала развитию норм международного права. "Эстония является активным членом организации, для которого важно отстаивать укрепление авторитета решений Европейской конвенции по правам человека и Европейского суда по правам человека и вносить вклад в дальнейшее развитие гендерного равноправия, правовую защиту детей и защиту прав человека в интернете. Из этих принципов Эстония исходила и будучи председателем комитета министров Совета Европы в 1996 и 2016 годах",- сказала посол.
В честь 25-летия членства в Совете Европы постоянные представители Эстонии, Литвы и Словении в штаб-квартире Совете Европы в Старстубге устраивают прием и совместную фотовыставку. В качестве почетных гостей с приветствиями выступят нынешний и бывший генеральные секретари Совета Европы Турбьёрн Ягланд и Катрин Лалюмьер, эстонский омбудсмен Юлле Мадизе, заместитель министра иностранных дел Литвы Нерис Германас и канцлер МИД Словении Дамьян Бергант.