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Почему в эстонских семьях рождается так мало детей?

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ФОТО: JOHN STILLWELL / AFP/Scanpix

Быстрый ритм жизни, недоверие к Эстонскому государству и скудные квадратные метры жилплощади - это основные причины, почему, по мнению молодых людей, в Эстонии рождается так мало детей. Postimees, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees, Sakala и Tartu Postimees провели видеоопрос, чтобы выяснить, в чем же состоит основная причина низкой рождаемости в Эстонии. 

"Государство не виновато в том, что детей так мало", - считает мать четырех детей из Пайде Пиргит. По ее мнению, чтобы повысить рождаемость, необходимо доверять молодым семьям. "Их (родителей) не берут на работу, боятся семей с детьми", - считает Пиргит.

"Быстрый ритм жизни, для людей время - деньги, у них нет времени, чтобы сидеть дома с детьми", - считает Кати из Пярну. Она добавила, что многие хотели бы сидеть дома с детьми, но это просто невозможно.

"Деньги не являются препятствием, люди просто торопятся", - считает 36-летняя Кайли из Пярну. По ее мнению, многие молодые люди очень долго сами остаются детьми. "Я часто видела, как у таких детей появляются свои дети, и это неправильно", - добавила она.

По мнению 21-летнего Армина, в его семье могло бы быть два ребенка. "Трое детей - это слишком", - считает он, добавив, что государство должно мотивировать молодежь различными капманиями. 

Полина, мать одного ребенка, считает, что в больших городах большим семьям приходится очень тяжело. По ее мнению, в Эстонии повыситься рождаемость только тогда, когда жизнь на переферии будет лучше.

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