Почему в эстонских семьях рождается так мало детей?

"Государство не виновато в том, что детей так мало", - считает мать четырех детей из Пайде Пиргит. По ее мнению, чтобы повысить рождаемость, необходимо доверять молодым семьям. "Их (родителей) не берут на работу, боятся семей с детьми", - считает Пиргит.

"Быстрый ритм жизни, для людей время - деньги, у них нет времени, чтобы сидеть дома с детьми", - считает Кати из Пярну. Она добавила, что многие хотели бы сидеть дома с детьми, но это просто невозможно.

"Деньги не являются препятствием, люди просто торопятся", - считает 36-летняя Кайли из Пярну. По ее мнению, многие молодые люди очень долго сами остаются детьми. "Я часто видела, как у таких детей появляются свои дети, и это неправильно", - добавила она.

По мнению 21-летнего Армина, в его семье могло бы быть два ребенка. "Трое детей - это слишком", - считает он, добавив, что государство должно мотивировать молодежь различными капманиями.

Полина, мать одного ребенка, считает, что в больших городах большим семьям приходится очень тяжело. По ее мнению, в Эстонии повыситься рождаемость только тогда, когда жизнь на переферии будет лучше.