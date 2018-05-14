У меня есть материал для сравнения: постановку Петра Фоменко я видел трижды; версию Ледуховского – раньше, на сцене Смоленского театра им. Грибоедова, и сейчас, на премьере в Русском театре, и хотя режиссер тот же и тот же сценограф Светлана Архипова, но смоленская и таллиннская версии заметно отличаются друг от друга, и не только потому, что актеры разные, и очень разная публика. (Да-да, ход и жизнь спектакля зависят и от восприятия публики, от того душевного и эстетического багажа, с которым она приходит в театр; те, у кого такой багаж слишком легковесен или ущербен, часто не в состоянии преодолеть какие-то предубеждения, ограниченность мысли и нравственного чувства, и уходят в антракте – но это обычно факт их биографии, а не биографии спектакля, хотя для такого зрителя актерам тяжело играть.)

Разницу между смоленской и таллиннской постановкой определило время. Пролегшие между ними восемь лет сказались на восприятии той страшной и трагической страницы русской истории, которая обозначается черточкой между датами 22.06.1941 и 9.05.1945, но на самом деле гораздо пространнее. Так как война продолжает жить в сознании не как прошлое, а как явь (ну хорошо, прошлое, которое все равно не дает Лете поглотить себя), то, возможно, что и сегодня дописывается эта страница.

Во всяком случае мы все острее понимаем, что бравурные торжества и фанфары – это одна, пусть нужная, сторона памяти, а другая, куда более верная и интимная - это понимание того, что день премьеры – а состоялась она 9 мая, и это символично – действительно праздник со слезами на глазах, и не надо прятать эти слезы, потому что боль утраты - это наша боль. Родился ты во время войны, в послевоенные годы или позже, в момент смены одной социально-политической парадигмы на другую, все равно почти наверняка война задела своим крылом и твою семью.

Полина – Наталья Дымченко, Михеев – Сергей Фурманюк. ФОТО: Елена Вильт / архив Русского театра

А различие постановок Фоменко и Ледуховского в том, что Павел Наумович шел от изысканной театральной метафоры к глубокой философии, к обобщению судеб России через судьбы героев. А у Анатолия Владимировича через как бы наивную простоту жизни иной раз доходящую до лубка, а главное - через поэзию и лирику и наивную же, (но очень точную) философию Вахтина проложен путь к всеобщей метафоре России. Потому что герои спектакля - Михеев (Сергей Фурманюк) и Полина (Наталья Дымченко) здесь – мужское и женское начало России, ее инь и янь.

Место, которого нет