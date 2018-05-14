В тюрьму за помощь в введении санкций: поправки внесены в Госдуму

О том, что нижняя палата парламента в короткий срок рассмотрит эти поправки в УК, в минувшую пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эти поправки депутаты собираются принять одновременно с законопроектом о контрсанкциях против США и стран, поддерживающих американские санкции. Они предусматривают наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

В 20-ю главу кодекса предлагается добавить статью "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государствам, союзом иностранных государств или международной организацией".

За описанные в названии статьи действия предлагается наказывать либо штрафом до 600 тысяч рублей, либо ограничением свободы до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Еще одна поправка предусматривает уголовную ответственность за совершение гражданином России "умышленных действий, способствующих введению" иностранными государствами санкций. Именно она вызвала в пятницу наибольший резонанс, поскольку непонятно, какие именно действия могут быть квалифицированы как "пособничество" в ведении санкций.

Судя по тексту поправок в УК, наказание может последовать, например, за предоставление рекомендаций и передачу сведений, которые "привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".

За такие действия авторы поправок в УК предлагают ограничиться лишением свободы на срок до трех лет (либо штрафом в 500 тысяч рублей или ограничением свободы на те же три года).

Помимо ужесточения ответственности Госдумы пошла и на смягчение своего ответа на последние американские санкции. В пятницу стало известно, что депутаты решили не прописывать в проекте закона, какие именно товары могут попасть под запрет в качестве ответной меры на западные санкции. В частности, не будут запрещать американские лекарства.

Первое чтение законопроекта о контрсанкциях назначено на 15 мая, а поправки в Уголовный кодекс будут рассматривать в первом чтении 17 мая, говорил Володин.

Кто это придумал

Автором идеи об уголовной ответственности за соблюдение американских и иных иностранных санкций стал спикер Госдумы Володин.

Впервые он сказал об этом 20 апреля после встречи депутатов с представителями бизнеса и экспертами, которые обсуждали законопроект об ответных мерах на санкции США.

"Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств", - говорил в апреле Володин.

Кроме спикера под поправками в УК подставили подписи лидеры всех четырех думский фракций.

В пятницу стало известно, что соавтором законопроекта стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Валентина Ивановна поставила подпись под этим документом", - подтвердили Интерфаксу в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вашингтон ввел новые санкции против России 6 апреля, они коснулись российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, их компаний и высокопоставленных чиновников.

Как это может работать?

Эксперты полагают, что юридических проблем с введением такой ответственности не будет.

"Если есть представительство какой-либо компании на территории России, то эта компания является российским юридическим лицом, к ней применимы все законы Российской Федерации, которые мы придумаем", - говорил Би-би-си директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Профессор РЭШ Наталья Волочкова сравнивала предложение Володина с законопроектом об иностранных агентах, под который попали даже те общественные организации, которые не ведут политическую деятельность.

"Это может затронуть любую компанию, про которую кто-то что-то сказал или что-то кто-то заподозрил", - предупреждала она.

Что же касается контрсанкций, то изначально Госдума планировала ввести запрет на товары из США, в том числе на некоторые лекарства, алкоголь и табак, а также отказаться от сотрудничества в атомной, авиационной и космических отраслях.