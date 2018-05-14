Суд уменьшил назначенный ферме Репинского штраф

Суд снизил объем нарушений со стороны козьей фермы закона об отходах, а также в связи с этим отменил назначенный Инспекцией окружающей среды штраф в 1000 евро и назначил фирме штраф в размере 450 евро.

Инспекция окружающей среды возбудила делопроизводство в отношении козьей фермы, поскольку сочла, что ферма с 1 августа 2016 года по 3 августа 2017 года нарушала требования закона об отходах.

Суд счел, что есть основания наказать ферму только за нарушение, произошедшее 4 августа 2017 года.