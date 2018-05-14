NYT: Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и встречался с местными разведчиками

Американское издание New York Times опубликовало информацию об отравленном в Солсбери бывшем шпионе Сергее Скрипале. Выяснилось, что в 2016 году в числе прочего он приезжал и в Эстонию, пишет Postimees.
По информации издания, буквально через пару дней после освобождения из тюрьмы Скрипаль появился в Праге. И хотя шпион казался больным, он был в хорошем настроении, употреблял с принимающей стороной алкоголь и передал чехам данные о российской разведдеятельности, а также о деятельности своих бывших коллег.
Скрипаля и его дочь Юлию отравили 10 недель назад ядом «Новичок». С этого началось ожесточенное дипломатическое противостояние между западными странами и Россией. Британские власти убеждены, что ответственность за отравление Скрипалей несет Россия, которая таким образом хотела подать сигнал о том, что не прощает предателей.
В годы перед отравлением агент военной разведки ГРУ Скрипаль предположительно много путешествовал. По данным источников NYT, он принимал участие в брифингах, на которых рассказывал о разведывательной деятельности России.
Встречи Скрипаля с разведчиками Европы одобрила Великобритания. Целью было обучение британских и союзнических разведчиков, Скрипалю за это платили зарплату.
В то же время, это означало, что Скрипаль встречался с разведчиками, у которых были свои цели – воспрепятствовать операциям России. Это указывает на то, что его отравление могло быть местью за конкретные поступки.
Невозможно установить, сделали ли его мишенью эти поездки. Также неизвестно, знала ли Россия вообще о его путешествиях. Поездки хранили в секрете, и о них знал лишь узкий круг разведчиков. Говорить об этом детально с New York Times не был готов ни один работник разведслужб Эстонии и Чехии.
По словам представителей чешской разведки, эта тема – красная черта, которую нельзя переступать и обсуждение которой исключено.
Скрипаль приехал в Прагу в 2012 году после смерти его жены Людмилы. Он скорбел по супруге, но несмотря на это встречался с чешскими разведчиками. Во время визита бывший шпион старался сохранять хорошее настроение, употреблял с чехами алкоголь и шутил. Также он передал данные об агентах ГРУ, работающих в Европе.
Информация ушедшего в отставку из ГРУ в 1999 году Скрипаля могла быть устаревшей, но несмотря на это чешские чиновники пришли к выводу, что от этих данных может быть польза. Многие работавшие в 1999 году в ГРУ агенты и в это время еще служили. Несмотря на его плохое здоровье, мышление Скрипаля было ясным.
Предположительно, Скрипаль был настолько готов помогать, что представители Департамента разведки Чехии продолжали с ним встречаться и в последующие годы, приезжая в Великобританию.
Один пожелавший остаться анонимным опытный европейский чиновник был в курсе поездок Скрипаля и заверил, что в июне 2016 года секретная встреча бывшего российского агента и избранных разведчиков прошла в Эстонии. Темы разговоров неясны, но в организации встречи помогали спецслужбы Британии.
Издание также объясняет, что отношения России с Эстонией и Чехией хрупкие, и Эстония после освобождения из-под власти Советского Союза особо агрессивно хотела подчеркнуть свою независимость, раздражая этим Россию. По оценке издания, разоблачение российских шпионов в Эстонии – это источник национальной гордости.
Упомянут был и Тоомас Хендрик Ильвес, по словам которого, в Эстонии лучшая в Европе контрразведка и здесь было поймано столько же шпионов, сколько и в Германии.
В то же время, бывший чиновник CIA Джон Сайфер утверждает, что в поездках Скрипаля нет ничего особенного. По его словам, США часто отправляют перебежчиков с поучениями к союзникам, но такие поездки держат в секрете, чтобы не злить Москву. Для бывших шпионов такая передача опыта по сути является единственным способом заработать денег.
Названы и многие бывшие шпионы, которым могла наскучить пенсия. Выплачиваемое правительством Великобритании пособие считается очень маленьким.
В 1990-х годах бывший российский шпион Виктор Макаров жаловался, что разведка Британии обеспечивает его очень плохими жилищными условиями. Дело дошло до того, что Макаров решил установить палатку у резиденции премьер-министра Тони Блэра и выразить протест против плохих условий проживания.
Другие бывшие шпионы использовали все свои способности и пытались заработать себе на пропитание нелегально. Например, бывший офицер КГБ Олег Гордиевский сбежал из Советского Союза в 1985 году и в «новой жизни» решил вести телепередачу.
Другой перебежчик из КГБ, Михаил Бутков, получил срок заключения в три года за то, что создал фиктивную бизнес-школу и выманил из учеников более 1,5 миллиона фунтов.
Пенсионная жизнь Скрипаля казалась комфортной и стабильной. Он жил в Солсбери, время от времени участвовал в социальных мероприятиях, ездил на темно-красном BMW и имел красивый дом.
Но ясно, что Скрипаль был под контролем России. В 2013 году ГРУ взломало почтовый ящик его дочери, а в 2014 году о его случае рассказывали в серии документальных фильмов о предателях России, производство которого профинансировала Москва.
По словам бывшего агента CIA Сайфера, Кремль явно не считает особо большой опасностью утечку устаревших данных. В то же время, по его словам, дело могло быть и иначе, если Скрипаль выполнял и другие задачи, например, вербовал новых российских агентов.
«Возможно, что Скрипаль подошел слишком близко к чему-то, что было очень ценно для русских», - сказал Сайфер New York Times.