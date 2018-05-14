NYT: Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и встречался с местными разведчиками

По информации издания, буквально через пару дней после освобождения из тюрьмы Скрипаль появился в Праге. И хотя шпион казался больным, он был в хорошем настроении, употреблял с принимающей стороной алкоголь и передал чехам данные о российской разведдеятельности, а также о деятельности своих бывших коллег.

Скрипаля и его дочь Юлию отравили 10 недель назад ядом «Новичок». С этого началось ожесточенное дипломатическое противостояние между западными странами и Россией. Британские власти убеждены, что ответственность за отравление Скрипалей несет Россия, которая таким образом хотела подать сигнал о том, что не прощает предателей.

В годы перед отравлением агент военной разведки ГРУ Скрипаль предположительно много путешествовал. По данным источников NYT, он принимал участие в брифингах, на которых рассказывал о разведывательной деятельности России.

Встречи Скрипаля с разведчиками Европы одобрила Великобритания. Целью было обучение британских и союзнических разведчиков, Скрипалю за это платили зарплату.

В то же время, это означало, что Скрипаль встречался с разведчиками, у которых были свои цели – воспрепятствовать операциям России. Это указывает на то, что его отравление могло быть местью за конкретные поступки.

Невозможно установить, сделали ли его мишенью эти поездки. Также неизвестно, знала ли Россия вообще о его путешествиях. Поездки хранили в секрете, и о них знал лишь узкий круг разведчиков. Говорить об этом детально с New York Times не был готов ни один работник разведслужб Эстонии и Чехии.

По словам представителей чешской разведки, эта тема – красная черта, которую нельзя переступать и обсуждение которой исключено.

Скрипаль приехал в Прагу в 2012 году после смерти его жены Людмилы. Он скорбел по супруге, но несмотря на это встречался с чешскими разведчиками. Во время визита бывший шпион старался сохранять хорошее настроение, употреблял с чехами алкоголь и шутил. Также он передал данные об агентах ГРУ, работающих в Европе.

Информация ушедшего в отставку из ГРУ в 1999 году Скрипаля могла быть устаревшей, но несмотря на это чешские чиновники пришли к выводу, что от этих данных может быть польза. Многие работавшие в 1999 году в ГРУ агенты и в это время еще служили. Несмотря на его плохое здоровье, мышление Скрипаля было ясным.

Предположительно, Скрипаль был настолько готов помогать, что представители Департамента разведки Чехии продолжали с ним встречаться и в последующие годы, приезжая в Великобританию.

Один пожелавший остаться анонимным опытный европейский чиновник был в курсе поездок Скрипаля и заверил, что в июне 2016 года секретная встреча бывшего российского агента и избранных разведчиков прошла в Эстонии. Темы разговоров неясны, но в организации встречи помогали спецслужбы Британии.