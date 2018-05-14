пн, 14.05.2018
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Полезный совет: как почистить автомобиль за несколько минут

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Читатель прислал Postimees видео, в котором показано, как без труда очистить машину от цветочной пыльцы, передает Tarbija.

"На улице сейчас очень много пыльцы", — написал читатель и добавил, что его свежевымытый белый автомобиль наутро был весь покрыт желтой пыльцой. "Вспомнилось, что я видел в Бангкоке, как таксисты чистили машины щетками для удаления пыли (пипидастрами). Съездил в магазин и купил ее за 1,50€. И действительно, за несколько минут машина стала чистой", — рассказал он.

Пипидастр.

ФОТО: Lugeja pilt

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