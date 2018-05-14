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  • В отношении не явившихся на учения Siil резервистов начнут дело о проступке

В отношении не явившихся на учения Siil резервистов начнут дело о проступке

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ФОТО: Tõnu Soop

В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший, сообщает Rus.err.ee.

"На учения Siil и прошедшие в их рамках дополнительные учебные сборы Okas призвали более 6500 резервистов и входящих в подразделения, сформированные на базе Кайтселийта. На место прибыли почти 4800 человек. В отношении 1000 человек начнут делопроизводство, чтобы выяснить причины неявки. 700 освобожденных также должны обосновать свое отсутствие", – сказал майор Арво Йыэсалу из пресс-службы главного штаба Сил обороны.

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