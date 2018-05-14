Госсуд не удовлетворил жалобу заключенного, желавшего получить право на курение

В ноябре прошлого года Иван Соколовский подал в Тартуский окружной суд жалобу, которой оспаривал введение запрета на курение в Вируской тюрьме. Жалобщик ходатайствовал у суда о получении первичной правовой защиты. Административный суд отклонил жалобу, придя к выводу, что жалобщик не прошел обязательное досудебное производство согласно установленным требованиям. Ходатайство о предоставлении первичной правовой защиты суд оставил без рассмотрения.

Сколовский обжаловал постановление административного суда, однако, и эту жалобу в январе этого года Тартуский окружной суд не удовлетворил. После этого Сколовкий подал жалобу в Государственный суд, в которой просил немедленно удовлетворить его ходатайство о предоставлении первичной правовой защиты.

В мае этого года Соколовский подал в Государственный суд ходатайство о предоставлении первичной правовой защиты, чтобы сразу же получить право курить в тюрьме. Жалобщик считает, что запрет на курение – это дополнительное наказание, и просит отправить его для отбытия срока наказания в какую-то другую страну ЕС, или считать отбытый в тюрьме срок в двойном размере. Кроме того, он утверждает, что в Вируской тюрьме не обеспечивают терапией, помогающей в отказе от курения. Симптомы привычки провоцируют мучения.

Административная коллегия Государственного суда обсудила жалобу и пришла к выводу, что не считает желание жалобщика курить во время судебного процесса достаточно весомым в нынешней ситуации, учитывая то, что с момента введения запрета прошло время, а до введения запрета постепенно вводились ограничения.