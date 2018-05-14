Опыт благополучного разрешения от родов – это нечто большее, чем здоровый младенец

«Кто из нас врач, вы или я?», «У вас же нет медицинского образования!», «Почему вы думаете, что способны решать, что для вас лучше?»

Краеугольным камнем автономии и ориентированной на пациента медицинской услуги является информированное согласие, которое состоит из двух важных частей: информации и согласия. Работник здравоохранения должен предоставлять беременной достаточную и основанную на доказательствах информацию о ситуации, сообщать о преимуществах и недостатках возможного вмешательства или невмешательства и убедиться, что роженица поняла эту информацию. Женщина всегда имеет право потребовать дополнительных разъяснений. Просьба дать согласие должна быть выражена прямо и ясно, и до начала вмешательства должен быть получен конкретный положительный ответ. При обращении за согласием не должны иметь место увещевания, угрозы и высокомерное обращение. Также недостаточно проведение вмешательства без предупреждения под тем предлогом, что оно было необходимо по медицинским показаниям (например, эпизиотомия или рассечение промежности в период изгнания плода без запроса согласия на том основании, что это было необходимо вследствие состояния плода). Важно убедиться, что роженица, в момент разъяснения и запроса согласия, исходя из своего состояния (сильная боль, усталость, страх, чувство унижения и пр.), в состоянии понять информацию и дать свое согласие. Если в результате вербального общения или на основании прочтения языка тела собеседника у нее создается впечатление, что она надоедлива, глупа или неадекватно реагирует на ситуацию, то ее способность принимать автономные решения и передавать их может быть существенно подавлена.

Ответственность за права человека роженицы не возлагается на её собственные плечи.

Предпосылкой для информированного согласия является наличие реальных возможностей выбора. Например, нельзя говорить о действительной свободе выбора при снижении болей во время родов, если пациентке говорят, что для эпидуральной анестезии («укол в спину») еще слишком рано или слишком поздно, и она просто должна перетерпеть боль. Если по какой-либо причине невозможно предложить все методы обезболивания, то, тем не менее, следует предложить альтернативу.

Беременность и роды – это комплексные процессы, которые для большинства женщин протекают безопасно, но которые, однако, заключают в себе также и большой потенциальный риск. Несмотря на то, что невозможно полностью предусмотреть или предупредить все экстренные ситуации, мы все же в состоянии сделать роды более безопасным и приятным опытом как с точки зрения женщины, ребенка, так и всей семьи. Для этого необходимо общаться со всеми причастными к ним людьми дружелюбно, уважительно и сочувственно, информируя их о возможностях, различных преимуществах и рисках вмешательства, а также одобряя их основанный на информированности выбор.