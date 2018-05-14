Выжать и выбросить. Почему чемпионку Загитову хотят сделать вне закона

Яркие победы юных фигуристок из группы Этери Тутберидзе больше никого не умиляют. После Олимпийских игр и чемпионата мира 2018 года всё чаще раздаются призывы установить новое возрастное ограничение в женском катании, чтобы разделить соревнования для «девочек» и «девушек».

Дискуссии о возрастных ограничениях в фигурном катании непрерывно ведутся с 80-х годов прошлого столетия, то затухая, то вновь набирая обороты. В 1996 году, когда на пике были совсем юные американки Тара Липински и Мишель Кван, впервые было принято решение ввести возрастной ценз, установив минимальную планку на уровне 15 лет. Впрочем, до 2002-го оставалась одна лазейка: призёры юниорских первенств мира могли быть допущены к участию во взрослых турнирах. Впрочем, после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити это правило убрали. Согласно действующему на данный момент регламенту, выступать на взрослых соревнованиях, включая Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, а также этапы Гран-при, можно только с 15 лет.

Практика последних лет показывает, что 15 лет – возраст пика для многих фигуристок. Строение тела совсем ещё юных спортсменок позволяет им выполнять прыжки в три, а теперь даже и в четыре оборота увереннее и чище, чем девушкам, уже преодолевшим период взросления. Спортсменки в 16-18 лет быстрее набирают вес, чем наращивают силы, поэтому зачастую прыжковая техника теряется. А система оценок в современном фигурном катании ориентируется главным образом на прыжки. Так что чем больше и лучше фигуристка прыгает, тем больше у неё шансов на победу. В силу физиологии фаворитками зачастую становятся совсем юные девушки.

Тренер Рафаэль Арутюнян, работавший с вундеркиндами Мишель Кван и Нэйтаном Ченом, считает, что возрастное ограничение должно быть заметно повышено – до 18 лет.

«Сейчас все только и говорят о прыжках, и люди начинают вредить себе. На мой взгляд, есть только один способ: не допускать на взрослые соревнования девочек до 18 лет. Если мне 12 лет, и я знаю, что могу зарабатывать деньги только после 18, как думаете, буду ли я делать слишком много четверных прыжков или столько четверных, сколько достаточно для победы, чтобы сохранить свой организм на будущее?

Зачем следовать за Россией? Мы должны следовать за реальностью, а реальность заключается в том, что вы хотите, чтобы эти дети могли соревноваться много лет», – считает Арутюнян.

В словах известного тренера, разумеется, есть рациональное зерно. 18-летний возраст может стать по-настоящему определяющей границей. До него девочки будут соревноваться по большей части в прыжковой технике. При этом у них не будет стимула уничтожать свой организм зверскими тренировками, чтобы в 15 лет выиграть Олимпиаду и уйти в никуда из большого спорта.

После 18 на лёд будут выходить уже повзрослевшие девушки. Кто-то сможет сохранить отличную прыжковую технику и будет её использовать. Кто-то может брать артистизмом и женственностью. Но это будет то самое фигурное катание, которое восходит к истокам вида спорта. Главным станет не принцип «прыгнул – выиграл, а упал – проиграл», а красота, грация, женственность. В конце концов, артистизм и идея программы. Согласитесь, смотрится странно, а порой даже смешно, когда юные девочки пытаются на льду показать историю любви или трагедию Анны Карениной.

Если и тренеры, и спортсмены будут знать, что Олимпиаду можно выиграть не раньше чем в 18 лет, то они более осторожно и размеренно будут подходить к подготовке. Тогда, может быть, и история Каролины Костнер, выступившей на четырёх Олимпиадах кряду, перестанет быть уникальной.

По всей видимости, в международной федерации будут рассматривать различные варианты нового возрастного ценза – от 16 до 18 лет. Но любое изменение так или иначе станет ударом по российскому фигурному катанию и конкретно Этери Тутберидзе и её спортсменкам. Речь в данном случает не столько о Загитовой, сколько о 13-летней Александре Трусовой, готовой показать миру четверной прыжок, или 14-летней Алёне Косторной – призёре юношеского Гран-при.