Активная молодежь помогает в проведении Дня Таллинна

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что в молодежной программе, подготовленной ко Дню Таллинна, особенно радует то, что в организации задействовано множество активных, деятельных молодых людей.

«В День Таллинна мы хотим выдвинуть молодежь на первый план и во многом благодаря активным ребятам это удается осуществить. Все мероприятия в программе Дня Таллинна, рассчитанные на молодежь, проводятся при помощи самих молодых людей – от идеи до воплощения. Искренне надеюсь, что эта практика, активно вовлекающая молодежь, которая значительно обогащает городское пространство и жизнь, будет иметь продолжение», – рассказал вице-мэр.

Завтра в 9:00 у Таллиннского горхолла начнется утреннее ориентирование для молодежи, протяженность трассы – 4 км.

На Ратушнной площади в 11:40 начнется выступление оркестра Таллиннской дружины Кайтселийта, а в полдень состоится торжественное открытие Дня Таллинна: выступят оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта и хор Таллиннской мэрии; ожидается сладкий сюрприз для горожан.

В 16:00 начнется первая фото-экспедиция в Ласнамяэ, сбор участников в парке Паэ. Вторая экспедиция начнется в 18:00, участников ждут по адресу Юмера, 35. Мероприятие продлится около 1,5 часов, с собой нужно взять любой фотоаппарат, организаторы уверяют, что подойдет даже камера телефона. Регистрация и дополнительная информация на страничке www.tallinn.ee/fotoretk.