Салон красоты Delavue ходатайствует о банкротстве

На сегодняшний день фирме назначили временного банкротного управляющего и запретили без его разрешения распоряжаться своим имуществом.

По данным на 14 мая, налоговая задолженность Delavue составляет 82 962,92 евро. Фирма перестала выполнять свои обязательства перед государством с ноября 2017 года.

"К нам приходят работники, которые не знают, что делать и хотят зарегистрироваться, но их трудовые отношения с этим работодателем еще не закончены", - сообщили rus.err.ee в Кассе по безработице.