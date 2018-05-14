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Салон красоты Delavue ходатайствует о банкротстве

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Салон красоты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Фирма, которой принадлежал работавший в столичном отеле Radisson салон красоты Delavue, ходатайствует в Харьюском уездном суде о признании себя банкротом, передает Rus.err.

Заявление предприятия Delavue Est OÜ было принято в производство.

На сегодняшний день фирме назначили временного банкротного управляющего и запретили без его разрешения распоряжаться своим имуществом.

По данным на 14 мая, налоговая задолженность Delavue составляет 82 962,92 евро. Фирма перестала выполнять свои обязательства перед государством с ноября 2017 года.

"К нам приходят работники, которые не знают, что делать и хотят зарегистрироваться, но их трудовые отношения с этим работодателем еще не закончены", - сообщили rus.err.ee в Кассе по безработице.

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