Маленький ребенок утонул, мать отдали под суд

Данные следствия показывают, что вечером 9 марта прошлого года в полицию позвонила женщина и сообщила, что пропал ее трехлетний ребенок. Прибывший на место происшествия патруль выяснил, что ребенок был на улице один, в то время как его мать находилась в доме с другими детьми и занималась домашними делами. Отца в то время дома не было. Отправившиеся на поиски ребенка полицейские нашли ее труп в тот же вечер в реке Вяэна.

Из материалов уголовного дела следует, что ребенок около часа находился один на территории хутора и детской площадке, которая находится в 24 метрах от реки Вяэна. Согласно версии следствия, ребенок подошел к берегу и, поскользнувшись, упал в воду. В обвинительном заключении написано, что женщина оставила маленького ребенка без присмотра, что по неосторожности привело к его смерти.

Окружной прокурор Рита Синивяли сказала, что прежде Государственный суд отмечал, что трехлетний ребенок – это лицо не способное понимать происходящее, чья жизнь и здоровье находятся под угрозой, прежде всего, из-за собственной неспособности объективно оценить имеющиеся во внешнем мире опасности и учитывать их. Поэтому Законом о семье на родителей наложена обязанность с необходимой заботой действовать в интересах ребенка, защищать его от угрожающих жизни и здоровью угроз, в том числе предусматривать и предотвращать наступление вредных последствий.

«В данном случае родитель беспечно не выполнил свои обязанности, по этой причине ей предъявлено обвинение в причинении смерти ребенку по неосторожности», - добавила прокурор.