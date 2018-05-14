Произведения с выставки Михеля Зиттова на пути из Вашингтона в Таллинн

«Закрытие выставки всегда вызывает некую печаль, но мне было приятно наблюдать, как посетители музея открывают для себя Михеля Зиттова, ‒ художника, о котором они ранее не знали ничего. Проходя по выставочным залам, я с удивлением отмечал для себя, что люди подолгу стоят перед картинами, и очень внимательно их рассматривают. Нет никаких сомнений в том, что выставка произведёт настоящий фурор в Таллинне. Ведь Зиттов возвращается домой», ‒ комментирует Джон Хэнд, куратор выставки в Национальной галерее искусства в Вашингтоне.

На рубеже XV–XVI веков Михель Зиттов (ок. 1469–1525) был востребованным и признанным художником. Несмотря не стремительную и успешную карьеру при королевских дворах от Испании до Нидердандов, Зиттов постоянно возвращался в Таллинн, и провёл здесь последние годы своей жизни. Теперь, спустя пятьсот лет, униклальные работы Миехля Зиттова прибудут в родной мастера, где пройдёт его первая персональная выставка.

Выставка является частью международной программы, приуроченной к празднованию 100-летия Эстонской Республики. В течение юбилейного года пройдёт более ста праздничных мероприятий по всему миру. Программа зарубежных выставок Художественного музея Эстонии стартовала в прошлом году, одновременно с началом председательства Эстонии в Совете Европейского Союза. В рамках программы, при сотрудничестве Художественного музея Эстонии и ЭР-100, во Дворце изящных искусств «Bozar» в Брюсселе, прошла выставка современного эстонского искусства «Археология экрана», а в Риме, в Национальной галерее современного искусства, прошла масштабная выставка «Конрад Мяги».

В январе текущего года в Национальной галерее искусства в Вашингтоне открылась выставка «Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах эпохи Ренессанса». В апреле, в Музее д’Орсэ в Париже открылась совместная выставка музеев стран Балтии «Символизм в искусстве стран Балтии». Выставку «Археология экрана» можно будет посетить в Художественном музее KUMU начиная с июля нынешнего года, во второй половине 2018 года откроются выставки «Конрад Мяги» и «Символизм в искусстве стран Балтии».