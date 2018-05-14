Произведения с выставки Михеля Зиттова на пути из Вашингтона в Таллинн

Вчера в Национальной галерее искусства в Вашингтоне завершилась выставка «Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах эпохи Ренессанса». В течение ближайших трёх недель уникальные произведения кисти Михеля Зиттова прибудут в Таллинн. Выставка откроется в Большом зале Художественного музея KUMU 8 июня.
Выставка «Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах эпохи Ренессанса», организованная Художественным музеем Эстонии совместно с Национальной галерей искусства в Вашингтоне, была открыта в столице США с 28 января по 13 мая 2018 года. За это время выставку посетило 60 000 человек.
«Закрытие выставки всегда вызывает некую печаль, но мне было приятно наблюдать, как посетители музея открывают для себя Михеля Зиттова, ‒ художника, о котором они ранее не знали ничего. Проходя по выставочным залам, я с удивлением отмечал для себя, что люди подолгу стоят перед картинами, и очень внимательно их рассматривают. Нет никаких сомнений в том, что выставка произведёт настоящий фурор в Таллинне. Ведь Зиттов возвращается домой», ‒ комментирует Джон Хэнд, куратор выставки в Национальной галерее искусства в Вашингтоне.
На рубеже XV–XVI веков Михель Зиттов (ок. 1469–1525) был востребованным и признанным художником. Несмотря не стремительную и успешную карьеру при королевских дворах от Испании до Нидердандов, Зиттов постоянно возвращался в Таллинн, и провёл здесь последние годы своей жизни. Теперь, спустя пятьсот лет, униклальные работы Миехля Зиттова прибудут в родной мастера, где пройдёт его первая персональная выставка.
Выставка является частью международной программы, приуроченной к празднованию 100-летия Эстонской Республики. В течение юбилейного года пройдёт более ста праздничных мероприятий по всему миру. Программа зарубежных выставок Художественного музея Эстонии стартовала в прошлом году, одновременно с началом председательства Эстонии в Совете Европейского Союза. В рамках программы, при сотрудничестве Художественного музея Эстонии и ЭР-100, во Дворце изящных искусств «Bozar» в Брюсселе, прошла выставка современного эстонского искусства «Археология экрана», а в Риме, в Национальной галерее современного искусства, прошла масштабная выставка «Конрад Мяги».
В январе текущего года в Национальной галерее искусства в Вашингтоне открылась выставка «Михель Зиттов. Эстонский художник при европейских дворах эпохи Ренессанса». В апреле, в Музее д’Орсэ в Париже открылась совместная выставка музеев стран Балтии «Символизм в искусстве стран Балтии». Выставку «Археология экрана» можно будет посетить в Художественном музее KUMU начиная с июля нынешнего года, во второй половине 2018 года откроются выставки «Конрад Мяги» и «Символизм в искусстве стран Балтии».