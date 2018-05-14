Парк Кадриорг выдвинул ряд запретов

"Мы пошли навстречу посетителям парка и просим не ходить в пляжной одежде в трех местах — около Лебединого пруда, в Цветочном и Японском саду. Мы просим, чтобы пикники не проводили вокруг Лебединого пруда, так как это памятник XX века, там много цветов. В Японском саду, который предусмотрен для созерцания, философствования, не загорают и не устраивают пикники. Также мы просим, чтобы там не гуляли с собаками, поскольку там очень много хвойных растений", – сказал Айн Ярве.