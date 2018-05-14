Совершивший кругосветное путешествие парень из Йыхви: "Я просто захотел изменить свою жизнь"

- Расскажи о том дне, когда тебе в голову пришла идея отправиться в кругосветное путешествие.

- Вообще, сам того не зная, я готовился к этому уже несколько лет. Читал различные книги о путешествиях. Один раз в магазине совершенно случайно увидел книгу «Вокруг света за 280 долларов», в которой автор рассказывал о том, как выехал из Москвы с 300 долларами в кармане, путешествовал два с половиной года и вернулся обратно с двадцатью долларами. И тут я подумал: ничего себе, оказывается так можно. Это где-то отложилось у меня в голове.

Два года назад в декабре мы с сестрой поехали на скалолазание, и она спросила: «Ну вот, Эльбрус ты уже покорил, одна мечта осуществилась. Когда будешь реализовывать следующую?» Я спросил, о какой именно мечте идет речь, на что она ответила: «Ну конечно вокруг света автостопом». После того, как я начал неуверенно говорить о том, что реализую задуманное до 2020 года, она лишь развернулась и сказала: «Не ври ни себе, ни другим». Меня это очень сильно задело и после длившегося несколько минут спора, мы назначили дату – первого мая я должен буду собрать вещи и отправиться в путь.

- Было ли это поиском себя или скорее жаждой приключений?

- Вообще говорят, что есть две категории путешественников: одни ищут, другие же от чего-то убегают. Я искал место, где хотел бы жить, и то дело, которым хотел бы заниматься. Меня не очень устраивало то, как я жил в Йыхви. Я не видел никакой перспективы для продвижения вперед. Так что, да, для меня это путешествие стало настоящим поиском.

ФОТО: Личный архив Стаса.

- Сколько времени у тебя ушло на подготовку?

- Четыре месяца, но сложнее всего было подготовиться морально. Свыкнуться с мыслью, что я должен уволиться с работы, все продать, сжечь мосты и просто устремиться впереди, надеясь, что со мной произойдет что-то хорошее, было непросто. Никто не мог гарантировать, что я со всем справлюсь и останусь в живых. Самым сложным было принять это решение и убедить самого себя, что я двигаюсь в правильном направлении. Необходимо было также собрать вещи. Для этого, конечно, много времени не требуется, но в данном вопросе важно все тщательно продумать.

- Как ты составлял маршрут?