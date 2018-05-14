Совершивший кругосветное путешествие парень из Йыхви: "Я просто захотел изменить свою жизнь"

Сначала восхождение на высшую точку Европы – Эльбрус, затем кругосветное путешествие автостопом. Родившийся в Йыхви и всегда мечтавший о приключениях Стас, бросил вызов самому себе и, уволившись с работы и продав все, что было нажито непосильным трудом, уехал в кругосветное путешествие на целый год. Rus.Postimees удалось расспросить его о причинах такого непростого решения, и о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время путешествия.
- Расскажи о том дне, когда тебе в голову пришла идея отправиться в кругосветное путешествие.
- Вообще, сам того не зная, я готовился к этому уже несколько лет. Читал различные книги о путешествиях. Один раз в магазине совершенно случайно увидел книгу «Вокруг света за 280 долларов», в которой автор рассказывал о том, как выехал из Москвы с 300 долларами в кармане, путешествовал два с половиной года и вернулся обратно с двадцатью долларами. И тут я подумал: ничего себе, оказывается так можно. Это где-то отложилось у меня в голове.
Два года назад в декабре мы с сестрой поехали на скалолазание, и она спросила: «Ну вот, Эльбрус ты уже покорил, одна мечта осуществилась. Когда будешь реализовывать следующую?» Я спросил, о какой именно мечте идет речь, на что она ответила: «Ну конечно вокруг света автостопом». После того, как я начал неуверенно говорить о том, что реализую задуманное до 2020 года, она лишь развернулась и сказала: «Не ври ни себе, ни другим». Меня это очень сильно задело и после длившегося несколько минут спора, мы назначили дату – первого мая я должен буду собрать вещи и отправиться в путь.
- Было ли это поиском себя или скорее жаждой приключений?
- Вообще говорят, что есть две категории путешественников: одни ищут, другие же от чего-то убегают. Я искал место, где хотел бы жить, и то дело, которым хотел бы заниматься. Меня не очень устраивало то, как я жил в Йыхви. Я не видел никакой перспективы для продвижения вперед. Так что, да, для меня это путешествие стало настоящим поиском.
- Сколько времени у тебя ушло на подготовку?
- Четыре месяца, но сложнее всего было подготовиться морально. Свыкнуться с мыслью, что я должен уволиться с работы, все продать, сжечь мосты и просто устремиться впереди, надеясь, что со мной произойдет что-то хорошее, было непросто. Никто не мог гарантировать, что я со всем справлюсь и останусь в живых. Самым сложным было принять это решение и убедить самого себя, что я двигаюсь в правильном направлении. Необходимо было также собрать вещи. Для этого, конечно, много времени не требуется, но в данном вопросе важно все тщательно продумать.
- Как ты составлял маршрут?
- Смотрел, как ездили другие автостопщики. Изначально была идея использовать самый короткий маршрут: Эстония, Россия, Монголия или Казахстан, Китай, далее перелет в США и возвращение обратно в Европу. Но потом я подумал, что ехать прямиком через Россию немного скучно и решил изменить маршрут. Стоит отметить, что я хотел ехать через страны, в которых виза не требуется, либо, если она нужна, то получить ее можно без проблем.
- Сколько стран тебе удалось посетить?
- В сумме было 24 страны, но некоторые из них были пролетом или проездом. Например, в Европе есть маленькие страны, которые я проезжал автостопом за один день. В какой-то из них не было даже ни одной остановки. В общей сложности я преодолел 28 000 км, не считая автостопа судна из Азербайджана в Казахстан.
- Какая страна поразила тебя больше всего и почему?
- Больше всего меня удивили мусульманские страны и исповедующие ислам жители. О них ходит очень много нехороших историй и зачастую у людей предвзятое мнение на их счет. Мне даже говорили, что в тех странах меня убьют. В действительности же оказалось, что там мне повстречались самые добрые и гостеприимные люди. Не нужно было ничего им говорить. Был случай, когда мне негде было ночевать, и я вечером пришел к мечети. Не спрашивая, кто я, откуда, и как меня зовут, ко мне подошел человек и задал один лишь вопрос: «Чем я могу тебе помочь?»
Помимо мусульманских стран, я также был поражен глубокой культурой, добротой местных жителей и нетронутой природой Грузии и Кыргызстана. Стоит отметить, что в этих странах все очень дешево.
- С какими трудностями тебе пришлось столкнуться в путешествии?
- Одна из трудностей - финансы. У меня были проблемы с их правильным использованием и зачастую я тратил деньги не так разумно, как хотелось бы. Когда в Грузии деньги начали заканчиваться, мне пришлось научиться тратить их с умом. До Китая, около двух с половиной месяцев, я добирался почти без денег. Этот период путешествия стал для меня очень хорошим уроком.
Вторая трудность — это моральный настрой. Мне пришлось выйти из зоны своего комфорта, ведь отправившись в такое путешествие все проблемы я решал сам. Если в обычной жизни, когда тебе плохо, ты приходишь вечером к родителям в гости, и вы вместе находите выход из сложившейся ситуации, то во время кругосветного путешествия такой возможности у меня не было. Ты всегда один, наедине со своими мыслями и для меня, человека достаточно болтливого, это было непросто. Но это опыт.
Так же не стоит преуменьшать значение погодных условий. Безусловно, была усталость и от длинных переходов. В среднем за день я проходил от 15 до 25 км. Однако были дни, когда я преодолевал по 30 км.
- Приходилось ли тебе работать во время путешествия?
- Да, я четыре месяца работал в Австралии, строил бассейны. Накопил деньги и продолжил путешествие.
- Посещало ли тебя желание все бросить и вернуться обратно в Эстонию?
- Было несколько переломных моментов. Первый, когда в Грузии у меня кончились деньги, и я узнал, что моя виза в Россию аннулирована. Это полностью нарушило мой маршрут, и я не знал, куда ехать дальше. Второй переломный момент произошел, когда я прилетел в Сидней. У меня практически не было денег, я не знал, где буду жить, а на поиски работы требовалось время. В обоих случаях мне казалось, что это конец.
- Какие советы ты можешь дать начинающим путешественникам?
- Первое, и это относиться не только к путешественникам, действовать нужно сразу. Банальный пример, хочешь начать бегать, не надо по три месяца выбирать себе кроссовки, потом форму под цвет кроссовок и все время откладывать бег на потом. Беги сразу же, как тебе в голову пришла эта мысль.
Второе, у человека должно присутствовать постоянство намерений. Если ты сегодня хочешь путешествовать, завтра профессионально играть в футбол, а послезавтра уже быть рыбаком, то эти желания будет сложно реализовать. Нужно найти то, чем ты хочешь заниматься, и сконцентрироваться на этом.
Третье, начни с малого. Не стоит сразу ехать в кругосветное путешествие. У меня все начиналось постепенно. Сначала я ездил автостопом со школы, потом поехал в соседний город, в столицу, в соседнюю страну. Маленькие расстояния увеличивались постепенно.
Стоит отметить, что есть прекрасная книга Антона Кротова «Практика вольных путешествий», в которой суть путешествий автостопом расписана от А до Я. Как сказать родителям, что ты решил поехать в кругосветку? Какую одежду необходимо брать с собой? Как найти бесплатный ночлег или еду? Книга даст ответы на эти вопросы.
А вообще, берите и делайте. Если не сделаете сегодня или завтра, то не сделаете никогда.
- Расскажи о своих планах на будущее.
Мне предложили работу в Австралии. Так что совсем скоро я улетаю туда. Не знаю насколько, но точно знаю зачем - работать, жить, путешествовать.
- Получается, в кругосветном путешествии ты нашел то, что искал?
- Получается так.