Челябинские страсти: игрока выгоняют из клуба из-за развода с дочерью директора

«Не хочется в это верить, но меня уверяют, что «Трактор» расторгает Мамаева. Говорят, расходится с дочерью директора.

Инстаграм переименован. Все фото с №9 удалены. Это конец», – написал корреспондент «Р-Спорт» Семен Галькевич‏ в своем твиттере.

Мамаев в июне 2017 года женился на Елизавете Сеничевой, дочери бывшего вице-губернатора Челябинской области, а ныне директора «Трактора» Ивана Сеничева.

В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист набрал 3 (0+3) очка в 49 матчах КХЛ. В двух играх плей-офф он не набрал результативных баллов.