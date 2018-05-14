Челябинские страсти: игрока выгоняют из клуба из-за развода с дочерью директора

«Не хочется в это верить, но меня уверяют, что «Трактор» расторгает Мамаева. Говорят, расходится с дочерью директора.
Инстаграм переименован. Все фото с №9 удалены. Это конец», – написал корреспондент «Р-Спорт» Семен Галькевич в своем твиттере.
Мамаев в июне 2017 года женился на Елизавете Сеничевой, дочери бывшего вице-губернатора Челябинской области, а ныне директора «Трактора» Ивана Сеничева.
В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист набрал 3 (0+3) очка в 49 матчах КХЛ. В двух играх плей-офф он не набрал результативных баллов.
Ранее за "Трактор" выступал внук покойного ныне губернатора Челябинской области, Петра Сумина, Данила Алистратов. После кончины Сумина Алистратов, который, по мнению специалистов, не отвечал требованиям первого вратаря команды КХЛ, растворился в низших лигах.