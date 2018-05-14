Выяснилось, на каких эстонских предприятиях лучшие места для практикантов

"Мы считаем выраженное нам признание очень важным, потому что в течение последних двух лет мы полностью переосмыслили и переоформили трудовую практику так, чтобы она максимально обогащала как работника, так и банк", - сказала руководитель по персоналу Swedbank Юлле Матт.

По ее словам, практиканты очень важны для банка. "Практика - всегда хорошая возможность сделать первый шаг в карьере, в области, с которой ранее не соприкасался", - сказала Матт.

Среди малых предприятий лучшим местом для практики стало Top Marine, лучшим региональным местом для практики - HANZA Mechanics Tartu. Кроме того, в этом году выделили еще одно предприятие, деятельность которого в сфере предложения работы учащимся в Эстонии зарубежным студентам назвали выдающейся, - это Ericsson Eesti.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, полученный на практике рабочий опыт - очень ценен, посколька практика позволяет ученикам связать теоретические знания с реальной жизнью. "Часто практика для молодых людей становится настоящим местом работы, которое он однажды сможет вписать в CV", - заметила Репс.