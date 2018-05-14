пн, 14.05.2018
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Работа
  • Выяснилось, на каких эстонских предприятиях лучшие места для практикантов

Выяснилось, на каких эстонских предприятиях лучшие места для практикантов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Производство Ericsson в Эстонии.

ФОТО: Liis Treimann

В этом году конкурс на лучшее место для практики, организованный Центральным союзом работодателей Эстонии, выиграл Swedbank, который предлагает учащимся продуманную и системную практику и тем самым вносит вклад в обучение молодого поколения работников, пишет Postimees.

"Мы считаем выраженное нам признание очень важным, потому что в течение последних двух лет мы полностью переосмыслили и переоформили трудовую практику так, чтобы она максимально обогащала как работника, так и банк", - сказала руководитель по персоналу Swedbank Юлле Матт.

По ее словам, практиканты очень важны для банка. "Практика - всегда хорошая возможность сделать первый шаг в карьере, в области, с которой ранее не соприкасался", - сказала Матт.

Среди малых предприятий лучшим местом для практики стало Top Marine, лучшим региональным местом для практики - HANZA Mechanics Tartu. Кроме того, в этом году выделили еще одно предприятие, деятельность которого в сфере предложения работы учащимся в Эстонии зарубежным студентам назвали выдающейся, - это Ericsson Eesti.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, полученный на практике рабочий опыт - очень ценен, посколька практика позволяет ученикам связать теоретические знания с реальной жизнью. "Часто практика для молодых людей становится настоящим местом работы, которое он однажды сможет вписать в CV", - заметила Репс.

С помощью предприятий, предлагающих возможность проходить на них практику, учебные заведения лучше всего могут ознакомиться с возможностями и потребностями предприятий и с тем, что там происходит, считает министр. "Обратная связь учебным заведениям необходима для развития учебных программ и большей связи обучения с потребностями рынка труда".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ