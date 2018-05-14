Артур Тальвик решил остаться во фракции Свободной партии и перешел в статус сочувствующих

Тальвик заверил, что он не уйдет из политики. «Я останусь в Свободной партии на тех же основаниях, как это это было до того, как я стал ее председателем, то есть, сочувствующим. В таком статусе я чувствую себя в Свободной партии лучше всего», - добавил Тальвик.