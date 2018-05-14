Артур Тальвик решил остаться во фракции Свободной партии и перешел в статус сочувствующих

Бывший председатель Свободной партии Артур Тальвик, в воскресенье сообщивший о своем решении выйти из рядов организации, решил остаться в числе сторонников партии и не покидать фракцию Свободной партии в Рийгикогу.
Тальвик заверил, что он не уйдет из политики. «Я останусь в Свободной партии на тех же основаниях, как это это было до того, как я стал ее председателем, то есть, сочувствующим. В таком статусе я чувствую себя в Свободной партии лучше всего», - добавил Тальвик.
По словам только что переизбранного председателя Свободной партии Андреса Херкеля, фракция Свободной партии полностью сохранила свою дееспособность. Это показало и состоявшееся в понедельник утром собрание фракции.
«Положение у нас исключительно спокойное, хотя стороннему наблюдателю по какой-нибудь причине может показаться иначе», - заметил Херкель.