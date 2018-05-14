Звезды остаются на небосклоне!

Трехкратная обладательниц Большого хрустального глобуса, Мякяряйнен, выложила видео, в котором подтвердила, что не уйдет из спорта.

35-летняя Мякяряйнен является чемпионкой мира, всего на ее счету шесть наград мировых первенств (1-1-4). На этапах Кубка мира финка 77 раз поднималась на пьедестал почета (23-31-23).