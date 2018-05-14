Звезды остаются на небосклоне!

Лидеры прошлого биатлонного сезона финка Кайса Мякяряйнен и Дарья Домрачева остаются в большом спорте еще на один сезон.
Трехкратная обладательниц Большого хрустального глобуса, Мякяряйнен, выложила видео, в котором подтвердила, что не уйдет из спорта.
«Увидимся в следующем сезоне», – написала Мякяряйнен.
35-летняя Мякяряйнен является чемпионкой мира, всего на ее счету шесть наград мировых первенств (1-1-4). На этапах Кубка мира финка 77 раз поднималась на пьедестал почета (23-31-23).
Мякяряйнен выигрывала общий зачет в сезонах-2010/11, 2013/14 и 2017/18.
В Министерстве спорта Беларуси прошла аттестация сборной по биатлону на новый сезон, сообщает "Прессболл".
В список основного состава были включены:
женщины – Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола;