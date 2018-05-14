За шашлык во дворе можно получить большой штраф

Теплая погода манит людей жарить шашлыки на улице, но часто это делают неправильно и устанавливают мангалы там, где это делать вообще нельзя.

Часто люди думают, что можно установить мангал, например, на террасе и жарить там мясо. Эксперт отдела пожарного надзора Спасательного департамента Райн Пыллу говорит, что это не так: «Терраса считается частью здания, поэтому жарить мясо на ней нельзя. Террасы обычно делают из горючего материала, и ее возгорание может привести к пожару во всем доме».

Таким образом, хозяин дома должен озаботиться грилл-уголком где-то в стороне от дома, и отказаться от приготовления пищи на террасе, если речь идет о мангале.

Решением тут мог бы стать электрический или газовый мангал, но можно ли пользоваться им на террасе, нужно прочесть в инструкции по эксплуатации прибора.

И с мангалами на балконах жилых домов нужно быть очень осторожными. Мангал в любом случае не подходит, а работающие от электричества или газа могут стать альтернативой, но и тут нужно исходить из особенностей прибора: «Прежде всего, нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации».

Если в инструкции по каким-то причинам соответствующей информации нет, то в интересах безопасности прибор все же лучше использовать вне дома.

Не стоит думать, что нарушение таких предписаний – это лишь вопрос совести. Спасательный департамент проверяет и оценивает различные аспекты безопасности при установке мангала и разведении огня. Например, горючесть материала, отдаленность дома и леса от костра или места установки мангала, оставление огня без присмотра, а также подготовку места вокруг костра и наличие средств для тушения пожара: «Если по каким-то из этих пунктов ошибаются, то поставившему мангал или разжегшему костер делается предписание – устное или письменное – в зависимости от ситуации. При его не исполнении, у Спасательного департамента ест право неоднократно назначать штраф, до тех пор, пока предписание все же не будет выполнено».

Пресс-секретарь Спасательного департамента Рийн Оесельг добавила, что о людях и имуществе нужно заботиться: «Огонь коварен и безжалостен, и обращение с ним требует уважения. Если жарите шашлыки, то следите за происходящим и не забывайте о средствах для тушения пожара».

Такие требования предъявляет Спасательный департамент к установке мангалов: