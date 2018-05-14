За шашлык во дворе можно получить большой штраф

Если вы решите неправильно или не в том месте пожарить шашлыки во дворе своего дома, Спасательный департамент имеет право выписать вам солидный штраф, пишет Postimees.
Теплая погода манит людей жарить шашлыки на улице, но часто это делают неправильно и устанавливают мангалы там, где это делать вообще нельзя.
Часто люди думают, что можно установить мангал, например, на террасе и жарить там мясо. Эксперт отдела пожарного надзора Спасательного департамента Райн Пыллу говорит, что это не так: «Терраса считается частью здания, поэтому жарить мясо на ней нельзя. Террасы обычно делают из горючего материала, и ее возгорание может привести к пожару во всем доме».
Таким образом, хозяин дома должен озаботиться грилл-уголком где-то в стороне от дома, и отказаться от приготовления пищи на террасе, если речь идет о мангале.
Решением тут мог бы стать электрический или газовый мангал, но можно ли пользоваться им на террасе, нужно прочесть в инструкции по эксплуатации прибора.
И с мангалами на балконах жилых домов нужно быть очень осторожными. Мангал в любом случае не подходит, а работающие от электричества или газа могут стать альтернативой, но и тут нужно исходить из особенностей прибора: «Прежде всего, нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации».
Если в инструкции по каким-то причинам соответствующей информации нет, то в интересах безопасности прибор все же лучше использовать вне дома.
Не стоит думать, что нарушение таких предписаний – это лишь вопрос совести. Спасательный департамент проверяет и оценивает различные аспекты безопасности при установке мангала и разведении огня. Например, горючесть материала, отдаленность дома и леса от костра или места установки мангала, оставление огня без присмотра, а также подготовку места вокруг костра и наличие средств для тушения пожара: «Если по каким-то из этих пунктов ошибаются, то поставившему мангал или разжегшему костер делается предписание – устное или письменное – в зависимости от ситуации. При его не исполнении, у Спасательного департамента ест право неоднократно назначать штраф, до тех пор, пока предписание все же не будет выполнено».
Пресс-секретарь Спасательного департамента Рийн Оесельг добавила, что о людях и имуществе нужно заботиться: «Огонь коварен и безжалостен, и обращение с ним требует уважения. Если жарите шашлыки, то следите за происходящим и не забывайте о средствах для тушения пожара».
Такие требования предъявляет Спасательный департамент к установке мангалов: