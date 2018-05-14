пн, 14.05.2018
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Протесты из-за переноса посольства США в Иерусалим: погибли 16 человек, около 600 ранены

Протесты из-за переноса посольства США в Иерусалим: погибли 16 человек, около 600 ранены

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В ходе акций протеста со стороны палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в понедельник погибли 16 человек, сообщает Министерство здравоохранения Газы.

Ранения в ходе беспорядков получили около 600 человек, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о семи погибших палестинцах и около 70 раненых.

15 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, повлекшем за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

В понедельник в 16:00 по местному времени (совпадает с эстонским) в Иерусалиме состоится церемония открытия нового американского посольства.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ