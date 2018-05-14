Протесты из-за переноса посольства США в Иерусалим: погибли 16 человек, около 600 ранены
14 мая 2018 г., 15:00
В ходе акций протеста со стороны палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в понедельник погибли 16 человек, сообщает Министерство здравоохранения Газы.
Ранения в ходе беспорядков получили около 600 человек, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о семи погибших палестинцах и около 70 раненых.
15 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, повлекшем за собой массовые выселения арабов с израильской территории.
В понедельник в 16:00 по местному времени (совпадает с эстонским) в Иерусалиме состоится церемония открытия нового американского посольства.