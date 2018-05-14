Протесты из-за переноса посольства США в Иерусалим: погибли 16 человек, около 600 ранены

Ранения в ходе беспорядков получили около 600 человек, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о семи погибших палестинцах и около 70 раненых.

15 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, повлекшем за собой массовые выселения арабов с израильской территории.