Картина дня: утонувший подросток, тяжелое ДТП и дебош на Коплиских линиях

В Валгамаа утонул 14-летний подросток

В воскресенье в 13.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валгамаа в волости Тырва мог утонуть подросток. Читайте далее...

Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Тарту: столкнулись три автомобиля

Утром в 4:30 на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от перекрестка Имавере произошло тяжелое ДТП. Читайте далее...

Помогите найти бесстыдника! Мужчина вывозит мусор в лес Нарва-Йыэсуу

Горуправа Нарва-Йыэсуу в сотрудничестве с RMK просит помощи в установлении личности мужчины, который вывозит в лес Нарва-Йыэсуу мусор. Читайте далее...

Выбежавший на дорогу лось отправил пассажирку автомобиля в больницу

В воскресенье в 23:36 в Харьюмаа в Козе на 43-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП. Читайте далее...

Что делает евродепутат от Эстонии с компенсацией в 4400 евро?

Евродепутаты от Эстонии не согласны с Яной Тоом, которая утверждает, что она использует предусмотренные для депутатов компенсации более целесообразно, чем остальные, пишет Äripäev. Читайте далее...

Парк Кадриорг выдвинул ряд запретов

Кадриорг в первую очередь визитная карточка Таллинна, одна из жемчужин культуры, исторический памятник, и вести себя здесь надо, соблюдая определенные правила, призвал директор парка Кадриорг Айн Ярве. Читайте далее...

Голливудский дебош на Коплиских линиях: 75-летний мужчина стрелял из пистолета Макарова в двух охранников

Харьюский уездный суд начал судебный процесс в отношении Александра Якименко, которого прокуратура обвиняет в том, что в июле прошлого года в Пыхья-Таллинне он покусился на жизнь двух охранников. Читайте далее...

Маленький ребенок утонул, мать отдали под суд

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила обвинение по уголовной статье и отправила под суд женщину, которая, по данным следствия, оставила своего трехлетнего ребенка без присмотра, в результате чего он утонул, пишет Postimees со ссылкой на BNS. Читайте далее...

Фото и видео: трагедия и ад в Гамбурге

В бундеслиге произошло историческое событие – «Гамбург» впервые вылетел. В последнем туре чемпионата команда обыграла гладбахскую «Боруссию» (2:1), но для спасения этого не хватило. Читайте далее...

NYT: Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и встречался с местными разведчиками