Полиция вызывала Игоря Манга в связи с обвинениями в домогательствах

На прошлой неделе в передаче ETV "Очевидец" несколько женщин обвинили Игоря Манга в сексуальных домогательствах, и после выхода передачи редакция получила почти 50 писем с описанием подобных инцидентов, относящихся к 1980-м годам. Заявление в полицию в связи с этим подала лишь одна женщина, после чего было начато дело о проступке.