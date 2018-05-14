Полиция вызывала Игоря Манга в связи с обвинениями в домогательствах
14 мая 2018 г., 15:48
Полиция вызывала астролога Игоря Манга, которого подозревают в сексуальных домогательствах, подтвердила Пыхьяская префектура, передает Rus.err.
На прошлой неделе в передаче ETV "Очевидец" несколько женщин обвинили Игоря Манга в сексуальных домогательствах, и после выхода передачи редакция получила почти 50 писем с описанием подобных инцидентов, относящихся к 1980-м годам. Заявление в полицию в связи с этим подала лишь одна женщина, после чего было начато дело о проступке.
Марие Аава из отдела коммуникации Пыхьяской префектуры сообщила ERR, что больше заявлений полиция не получала.
"Полиция вызывала Манга и пока ничего больше сказать, к сожалению, нельзя", - добавила она.