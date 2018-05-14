пн, 14.05.2018
"Не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?" Керстин Мересма
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Видео: в аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Скриншот.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'ist

Вчера в аэропорту Стамбула самолет Asiana Airlines протаранил самолет Turkish Airlines, который теперь из-за сильных повреждений должен будет пройти ремонт.

Крыло самолета Asiana Airline пропороло хвостовую часть самолета Turkish Airlines.

К счастью, в результате никто не пострадал, однако рейс с 236 пассажирами на борту, который должен был отправляться в Сеул, отменили.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ