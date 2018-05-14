Видео: в аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
14 мая 2018 г., 15:53
Вчера в аэропорту Стамбула самолет Asiana Airlines протаранил самолет Turkish Airlines, который теперь из-за сильных повреждений должен будет пройти ремонт.
Крыло самолета Asiana Airline пропороло хвостовую часть самолета Turkish Airlines.
К счастью, в результате никто не пострадал, однако рейс с 236 пассажирами на борту, который должен был отправляться в Сеул, отменили.
Asiana Airbus A330 (HL7792) collides with Turkish Airlines A321 on taxiway "Golf" when it hit the tailfin of TC-JMM - pushing back of parking stand 218 - resulting in serious damage to the latter. https://t.co/EiCVkIcueR pic.twitter.com/e6AjmbMQEQ— JACDEC (@JacdecNew) May 13, 2018