Следователь: пилот малазийского боинга MH370 умышленно увел самолет с радаров

Расследующие исчезновение малазийского боинга эксперты снова изучили внеплановый полет самолета и пришли к шокирующему открытию, пишет news.com.au.

По словам летного инструктора и старшего пилота Boeing 777 Симона Харди, управлявший MH370 пилот Захарие Ахмад Шах использовал самолет для миссии самоубийства-убийства. До исчезновения боинг отклонился от курса и летел точно по направлению к родному городу летчика Пинангу, поэтому считается, что таким образом он хотел попрощаться с домом до того, как утопить самолет в океане.

По словам Харди, к такому выводу он пришел после того, как проанализировать путь самолета Захарие по военным радарам – летчик умышленно избегал попадания на радары. Он летел вдоль границы Таиланда и Малайзии, уходя в воздушное пространство то одной, то другой страны, что осложнило распознавание самолета. Также он внезапно отключил транспордер самолета, находясь на границе.

«Ни одна из стран не проявила интереса к мистическому самолету. Он появлялся и тут же исчезал в воздушном пространстве другого государства», - описал Харди и добавил, что маневры пилота были очень хорошо спланированы.

«Если бы мне пришлось провести такую же операцию и увести 777, я бы придерживался точно такого же плана», - сказал Харди.

Речь идет об очень хорошо спланированном полете и, по словам Харди, это сработало, поскольку военные ни одной из стран не вмешались в путь самолета со странным стилем управления.

Много спекулировали о том, почему самолет так сильно отклонился от курса, слетал к Пинангу, после сделал резкий разворот и следующие шесть часов летел на юг. Харди убежден, что пилот сделал это для того, чтобы увидеть свой родной город перед смертью.

Харди – один из нескольких экспертов от авиации, который выступал в американской телепередаче «60 минут», чтобы еще раз просмотреть доказательства по MH370 и определить, было ли случившееся спланированным пилотом Захарие убийством, или все же речь идет о несчастном случае.

Старший следователь Департамента безопасности транспорта Канады Ларри Вэнс сказал в той же передаче, что тоже знает, что случилось с самолетом.

«Я считаю, что общественность может утешить то, что в отношении последних моментов жизни самолета у экспертов возникает больший консенсус», - сказал он.

Следователь объяснил, что пилот совершил самоубийство и увел самолет в самое недоступное место, чтобы «испариться». «К сожалению, он убил и всех других людей на борту, и сделал он это умышленно», - добавил он.

По словам Вэнса, пилот продумал место, в котором он совершит самоубийство, и летел туда шесть часов.

В 2016 году и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сказал, что «весьма вероятно, пилот заранее спланировал этот шокирующий несчастный случай».

Также адвокат Джон Доусон, защищавший девять семей, находившихся на MH370 и MH17, недавно сказал, что доказательства четко показывают, что один из членов экипажа ответственен за это происшествие.

«Это было спланированное убийство, которое очень детально продумали. Тела исчезли», - сказал он.

Однако, несмотря на оценки экспертов, правительство Малайзии молчит о возможной вине пилота Захарие. Правительство заключило договор с техасским предприятием Ocean Infinity о том, что фирма получит деньги лишь в том случае, если найдет обломки самолета.

Ocean Infinity начала поиски самолета в январе этого года и выразила надежду, что найдет самолет в течение нескольких недель. У них есть 90 дней на то, чтобы найти самолет, но эти дни распределены на несколько месяцев.