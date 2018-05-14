пн, 14.05.2018
"Не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?" Керстин Мересма
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Спасательный департамент начинает кампанию безопасности на воде «Присматривай!»

Спасательный департамент начинает кампанию безопасности на воде «Присматривай!»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Водоем. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Peeter Kümmel /Sakala

В понедельник в Эстонии началась кампания Спасательного департамента, направленная на безопасность на водоемах. Основной посыл кампании нынешнего года заключается в том, чтобы призвать людей замечать опасности, связанные с окружающими нас водоемами и присматривать за своими близкими с целью предотвратить возможные несчастья.

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что зачастую люди думают, что утонуть можно, в основном отправляясь плавать. Эксперт бюро превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала обращает внимание на то, что, согласно статистике департамента, в последнее время до половины несчастных случаев связаны со случайным падением в воду и происходят в так называемых домашних водоемах.

«В минувшем году три таких тяжелых несчастья произошли с детьми. Они утонули в домашних водоемах, оставленные на некоторое время без присмотра», - сказал Вирккала.

Практически все подобные несчастья можно предотвратить. Для этого необходимо их замечать и при возможности использовать для организации безопасности вспомогательные средства, призывает Спасательный департамент.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ