Спасательный департамент начинает кампанию безопасности на воде «Присматривай!»

В понедельник в Эстонии началась кампания Спасательного департамента, направленная на безопасность на водоемах. Основной посыл кампании нынешнего года заключается в том, чтобы призвать людей замечать опасности, связанные с окружающими нас водоемами и присматривать за своими близкими с целью предотвратить возможные несчастья.
Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что зачастую люди думают, что утонуть можно, в основном отправляясь плавать. Эксперт бюро превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала обращает внимание на то, что, согласно статистике департамента, в последнее время до половины несчастных случаев связаны со случайным падением в воду и происходят в так называемых домашних водоемах.
«В минувшем году три таких тяжелых несчастья произошли с детьми. Они утонули в домашних водоемах, оставленные на некоторое время без присмотра», - сказал Вирккала.
Практически все подобные несчастья можно предотвратить. Для этого необходимо их замечать и при возможности использовать для организации безопасности вспомогательные средства, призывает Спасательный департамент.