Спасательный департамент начинает кампанию безопасности на воде «Присматривай!»

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что зачастую люди думают, что утонуть можно, в основном отправляясь плавать. Эксперт бюро превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала обращает внимание на то, что, согласно статистике департамента, в последнее время до половины несчастных случаев связаны со случайным падением в воду и происходят в так называемых домашних водоемах.