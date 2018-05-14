Данные на человека с унитазом в лесу переданы в инспекцию

Фотографии человека с унитазом в лесу были сделаны на нелегальной свалке в деревне Арумяэ, относящейся к админстративной территории города Нарва-Йыэсуу, и мусор в том месте уже несколько раз убирался в прошлые годы.

Специалист по окружающей среде Нарва-Йыэсуу Яан Метсис сказал, что производство по данному конкретному случаю будет проведено, однако, вероятно, не местным самоуправлением а Инспекцией по окружающей среде, куда обратится RMK, как управляющая этим лесом организация. "Сейчас требовалась помощь именно чтобы найти этого человека", - объяснил городской чиновник.

Руководитель Ида-Вирумааского лесничества RMK Алар Сюда подтвердил, что полученные данные автомобиля, запечатленного на фотоснимке, и имя владельца машины, сегодня, 14 мая, переданы в Инспекцию окружающей среды. Та начнет делопроизводство и проведет расследование.

Регистрационный номер автомобиля и имя его владельца хоть и распространяются в сети, но публикации пока не подлежат. Можно сказать, что речь идет о жителе города Нарва.

По рассказу Алара Сюда, в Ида-Вирумааском лесничестве ежегодно выявляют 4-5 лиц, виновных в загрязнении леса. Большую помощь оказывают именно фотокамеры на деревьях. "Раньше эти камеры у нас были около Йыхви и Кохтла-Ярве, но в этом году я перевел их в сторону Нарвы, и там столько же (нарушителей) выявили в течение нескольких недель", - констатирует лесничий. "В этом году в течение месяца уже пять случаев было в районе Нарвы, этот был пятый", - указал Сюда на фото человека с унитазом.