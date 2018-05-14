Туристка стала жертвой одурманивания и группового изнасилования

Изнасилование произошло в то время, когда туристка находилась в гостинице, расположенной в Мета. Это популярный среди британцев туристический пункт, который находится на юге от Наполи.

В октябре 2016 года женщину и ее дочь в их последний день отпуска опоили наркотиками. Двое работников бара, предположительно, дали женщинам напитки, в которые были подмешаны наркотические вещества. После этого работники бара решили отвести старшую женщину к бассейну и изнасиловать ее, считают полицейские.

Опоенную женщину, возможно, после передали следующему работнику гостиницы, который отвел ее в номер, предназначенный для персонала. Там их, предположительно, ждали как минимум 10 мужчин. Согласно утверждениям, мужчины насиловали женщину и делали с ней фотографии. После этого жертву отвели в ее номер.

Вернувшись в Великобританию, потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Полицейские взяли пробы и нашли на теле женщины царапины.

Полиция получила информацию от своих британских коллег и решила конфисковать мобильные телефоны работников гостиницы. Было обнаружено, что подозреваемые создали в социальной сети группу, которая называется «Bad Habits» («Плохие привычки»). В группе обсуждали изнасилования и распространяли между собой фотографии, сделанные во время сексуальных нападений.

По словам представителей полиции, после сравнения ДНК выяснилось, что в теле женщины были найдены следы ДНК работников гостиницы. Женщина смогла опознать одного из нападавших по татуировке на шее. Анализ мочи показал, что жертва в действительности была опоена наркотиками.

Сегодня рано утром итальянская полиция провела несколько рейдов, в ходе которых были задержаны пять предполагаемых насильников. Все они во время изнасилования работали в гостинице.