Туристка стала жертвой одурманивания и группового изнасилования

На юге Италии арестовали пять человек, которых обвиняют в одурманивании наркотиками и изнасиловании 50-летней британки. Во время совершения преступления обвиняемые работали в гостинице, в которой остановилась их жертва, пишет Postimees со ссылкой на The Times.
Изнасилование произошло в то время, когда туристка находилась в гостинице, расположенной в Мета. Это популярный среди британцев туристический пункт, который находится на юге от Наполи.
В октябре 2016 года женщину и ее дочь в их последний день отпуска опоили наркотиками. Двое работников бара, предположительно, дали женщинам напитки, в которые были подмешаны наркотические вещества. После этого работники бара решили отвести старшую женщину к бассейну и изнасиловать ее, считают полицейские.
Опоенную женщину, возможно, после передали следующему работнику гостиницы, который отвел ее в номер, предназначенный для персонала. Там их, предположительно, ждали как минимум 10 мужчин. Согласно утверждениям, мужчины насиловали женщину и делали с ней фотографии. После этого жертву отвели в ее номер.
Вернувшись в Великобританию, потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Полицейские взяли пробы и нашли на теле женщины царапины.
Полиция получила информацию от своих британских коллег и решила конфисковать мобильные телефоны работников гостиницы. Было обнаружено, что подозреваемые создали в социальной сети группу, которая называется «Bad Habits» («Плохие привычки»). В группе обсуждали изнасилования и распространяли между собой фотографии, сделанные во время сексуальных нападений.
По словам представителей полиции, после сравнения ДНК выяснилось, что в теле женщины были найдены следы ДНК работников гостиницы. Женщина смогла опознать одного из нападавших по татуировке на шее. Анализ мочи показал, что жертва в действительности была опоена наркотиками.
Сегодня рано утром итальянская полиция провела несколько рейдов, в ходе которых были задержаны пять предполагаемых насильников. Все они во время изнасилования работали в гостинице.
По сообщению суда, нападавших удалось поймать благодаря хорошему сотрудничеству между итальянской и британской полициями, в ходе которого были собраны неопровержимые доказательства, подтвердившие слова потерпевшей.