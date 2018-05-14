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На улице Эхитаяте создаются новые автобусные остановки

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Автобусная остановка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

В пятницу, 18 мая, на транспортной развязке в Хааберсти начнется создание новых остановок общественного транспорта под общим названием улица Эхитаяте (Ehitajate tee), передает Раэпресс.

Необходимость этого вызвана, в первую очередь, соседством Таллинского зоопарка, который привлекает большое число посетителей. В ходе работ будут созданы два 35-метровой длины и 3-метровой ширины кармана для остановок и две такой же ширины асфальтированные платформы для ожидания транспорта.  Имеющиеся тротуары соединят с платформами асфальтированными дорожками.

Договорная стоимость работ 144 тысячи евро, срок окончания -  9 июля.

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