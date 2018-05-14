На улице Эхитаяте создаются новые автобусные остановки

Необходимость этого вызвана, в первую очередь, соседством Таллинского зоопарка, который привлекает большое число посетителей. В ходе работ будут созданы два 35-метровой длины и 3-метровой ширины кармана для остановок и две такой же ширины асфальтированные платформы для ожидания транспорта. Имеющиеся тротуары соединят с платформами асфальтированными дорожками.