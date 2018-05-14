Торжественная церемония переноса посольства США из Тель-Авива проходит в Иерусалиме

В понедельник, 14 мая, в Иерусалиме началась торжественная церемония по случаю переноса посольства США из Тель-Авива в столицу Израиля. На мероприятии присутствуют 800 человек, среди которых политики, законодатели, дипломаты, раввины, христианские священники.
Церемония началась в 16:00 с выступления посла США Дэвида Фридмана, сообщает NEWSru Israel. Также ожидается, что приветственные слова скажут заместитель государственного секретаря Джон Салливан, советник и зять президента США Джаред Кушнер, президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Newsru.com.
Раввин и христианский священник произнесли благословения. Президент США Дональд Трамп передал видеообращение.
Возле посольства установлен камень с выгравированным гербом США и благодарственной надписью в адрес действующего американского лидера и вице-президента Майка Пенса.
О признании Иерусалима столицей Израиля и плане перенести в город посольство США из Тель-Авива Трамп объявил в начале декабря прошлого года.
В связи с открытием посольства США в Иерусалиме на границе сектора Газы и Израиля происходят массовые столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Число погибших и раненых постоянно растет. По последним данным, число убитых достигло 40 человек, сообщает телеканал Sky News Arabia. Al Jazeera отмечает, что число раненых приблизилось к 1700.