Торжественная церемония переноса посольства США из Тель-Авива проходит в Иерусалиме

Церемония началась в 16:00 с выступления посла США Дэвида Фридмана, сообщает NEWSru Israel. Также ожидается, что приветственные слова скажут заместитель государственного секретаря Джон Салливан, советник и зять президента США Джаред Кушнер, президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Newsru.com.

Раввин и христианский священник произнесли благословения. Президент США Дональд Трамп передал видеообращение.

Возле посольства установлен камень с выгравированным гербом США и благодарственной надписью в адрес действующего американского лидера и вице-президента Майка Пенса.

О признании Иерусалима столицей Израиля и плане перенести в город посольство США из Тель-Авива Трамп объявил в начале декабря прошлого года.