Фото с полигона Клоога: военные оставили после себя много мусора

По присланным читателем Postimees фотографиям видно, что на земле валяются использованная пластиковая посуда, пустые консервные банки и различные упаковки, в том числе, пустые упаковки от военного сухпайка.

«На полигоне Клоога солдаты оставили мусор (предположительно, после учений «Ёж») и не убрали за собой. Ужасная картина», - написал читатель.

Руководитель пресс-службы Генштаба Сил обороны майор Арво Йыэсалу заверил, что такое поведение недопустимо и никак не согласуется с действующими в армии и Кайтселийте правилами.

«Наша цель оставить после себя использованные территории чистыми, какими они были до их использования», - сказал Йыэсалу.