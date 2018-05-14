Фото с полигона Клоога: военные оставили после себя много мусора

После учений, прошедших на полигоне в Клоога, военные оставили очень много мусора, пишет Postimees.
По присланным читателем Postimees фотографиям видно, что на земле валяются использованная пластиковая посуда, пустые консервные банки и различные упаковки, в том числе, пустые упаковки от военного сухпайка.
«На полигоне Клоога солдаты оставили мусор (предположительно, после учений «Ёж») и не убрали за собой. Ужасная картина», - написал читатель.
Руководитель пресс-службы Генштаба Сил обороны майор Арво Йыэсалу заверил, что такое поведение недопустимо и никак не согласуется с действующими в армии и Кайтселийте правилами.
«Наша цель оставить после себя использованные территории чистыми, какими они были до их использования», - сказал Йыэсалу.
По его словам, информация будет передана управляющему полигоном, и мусор уберу.