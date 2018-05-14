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В Харьюмаа пропала 15-летняя девушка

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Киона Хельве.

ФОТО: Lääne prefektuur

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 15-летней Кионы Хельве, которая 13 мая покинула родительский дом в деревне Тутермаа волости Харку и до сих пор не вернулась в Хаапсалу, где она проживает.

13 мая девочка ушла из находящегося в Харьюмаа родительского дома в неизвестном направлении. Вечером Киона должна была приехать в место своего проживания в Хаапсалу, но до сих пор там не появилась. Телефон девочки отключен.

Полиция пообщалась со знакомыми Кионы и выяснила, что она может находиться в том числе в районе Тарту или Выру.

Рост Кионы 160 см, она среднего телосложения, у нее черные длинные волосы. Когда она вышла из дома, на ней была сероватая водолазка, серые спортивные штаны Nike и кроссовки Puma. Информация о Кионе передана патрулям.

Полиция просит всех, кто видел Киону или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 473 2808 или 112.

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