В Харьюмаа пропала 15-летняя девушка

13 мая девочка ушла из находящегося в Харьюмаа родительского дома в неизвестном направлении. Вечером Киона должна была приехать в место своего проживания в Хаапсалу, но до сих пор там не появилась. Телефон девочки отключен.

Полиция пообщалась со знакомыми Кионы и выяснила, что она может находиться в том числе в районе Тарту или Выру.

Рост Кионы 160 см, она среднего телосложения, у нее черные длинные волосы. Когда она вышла из дома, на ней была сероватая водолазка, серые спортивные штаны Nike и кроссовки Puma. Информация о Кионе передана патрулям.