пн, 14.05.2018
"Не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?" Керстин Мересма
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Вышел из бара и исчез: в Таллинне неделю назад пропал 34-летний мужчина

Вышел из бара и исчез: в Таллинне неделю назад пропал 34-летний мужчина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пропавший Яанус.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 34-летнего Яануса, которого в последний раз видели примерно неделю назад в баре, находящемся в Таллинне на Нарвском шоссе.

В последний раз близкие контактировали с Яанусом 7 мая: тогда договорились, что он отправиться в Козе к родственникам. Однако Яанус туда так и не приехал, его местонахождение до сих пор неизвестно. В последний раз мужчину видели в баре на Нарвском шоссе, Яанус покинул это заведение ночью и скрылся в неизвестном направлении. В баре он забыл свой мобильный телефон, поэтому его местонахождение невозможно установить с помощью позиционирования. 

В полиции сообщили, что проверены больницы, арестные и социальные дома, кроме того, родственники проверили адреса, куда Яанус мог бы пойти. «К сожалению, поиски до сих пор не принесли результатов, но мы продолжаем работать и надеемся в том числе на внимательность жителей. Близкие очень волнуются за Яануса», - отметили в полиции.

Описание его внешности передано патрулям. Известно, что обычно Яанус чаще находится в Таллинне, где он проживает, но в то же время он может быть и в Тартумаа в районе Эльва, где живут его близкие.

Яанус худощавого телосложения, его рост 174 см. У него короткие русые волосы, он может быть небритым.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину после 7 мая, сообщить об этом по телефону 112.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ