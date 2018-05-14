Вышел из бара и исчез: в Таллинне неделю назад пропал 34-летний мужчина

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 34-летнего Яануса, которого в последний раз видели примерно неделю назад в баре, находящемся в Таллинне на Нарвском шоссе.
В последний раз близкие контактировали с Яанусом 7 мая: тогда договорились, что он отправиться в Козе к родственникам. Однако Яанус туда так и не приехал, его местонахождение до сих пор неизвестно. В последний раз мужчину видели в баре на Нарвском шоссе, Яанус покинул это заведение ночью и скрылся в неизвестном направлении. В баре он забыл свой мобильный телефон, поэтому его местонахождение невозможно установить с помощью позиционирования.
В полиции сообщили, что проверены больницы, арестные и социальные дома, кроме того, родственники проверили адреса, куда Яанус мог бы пойти. «К сожалению, поиски до сих пор не принесли результатов, но мы продолжаем работать и надеемся в том числе на внимательность жителей. Близкие очень волнуются за Яануса», - отметили в полиции.
Описание его внешности передано патрулям. Известно, что обычно Яанус чаще находится в Таллинне, где он проживает, но в то же время он может быть и в Тартумаа в районе Эльва, где живут его близкие.
Яанус худощавого телосложения, его рост 174 см. У него короткие русые волосы, он может быть небритым.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину после 7 мая, сообщить об этом по телефону 112.