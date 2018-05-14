Словацкие горы успешно пройдены, впереди - шведские викинги

Россия 4-0 (2:0,0:0, 2:0) Словакия

Словаки огорчили россиян на Олимпиаде в Корее и всерьез жаждали повторить успех. Для словаков - каждое очко на вес золота - команда борется за четвертое место в группе А. К тому же, за исключением пары-тройки игроков, словаки привезли тот же состав, что был на Олимпиаде. Россияне перед матчем недосчитались Сергея Андронова - двусторонний форвард из-за повреждения не сумел закончить утреннюю раскатку. Потерю хорошего чекера россияне решили возместить атакующей игрой. Уже в первом периоде россияне нанесли 17 бросков по воротам Чильяка - уже первый из них мог завершиться голом, но после скидки Дацюка, бросок Никиты Гусева отразил Марек Чильяк. Он же отразил бросок Евгения Дадонова в упор, а вот с настырностью Максима Мамина справиться не смог: Гавриков от борта прострелил на пятак, вратарь словаков справился с броском Мамина, а затем и с добиванием Сошникова, но Максим объехал ворота и с третьей попытки поразил ворота словаков.

Через пять минут россияне преимущество удвоили: Дацюк красивым финтом убрал защитника, ушёл за ворота и сделал передачу в центр на Гусева, который с ходу бросил в угол — Чильяк не дотянулся.

В конце периода и начале второй двадцатиминутки россияне получили возможность поиграть 5 на 3, но третью шайбу забросить не смогли, а вот словаки, после того как выстояли, сумели выравнять игру, отодвинув опасность от ворот уже порядком наработавшегося Чильяка. Но у ворот Шестеркина словакам создать ничего не удалось - российскому вратарю суперспасений делать не приходилось.

В третьем периоде вязкая борьба продолжилась: словаки очень хотели сравнять, а россияне включали свои обычные скорости только при сильной необходимости, бережа их перед завтрашним решающим матчем со шведами. Словаки на псоледних минутах попытались, сняв вратаря, спастись, но Мамин в пустые, а затем и Илья Михеевустановили окончательный счет в матче: 4:0.