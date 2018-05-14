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Жители Эстонии усердно пополняют латвийскую казну: за год - 25,6 млн евро

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Магазин Super Alko на границе Эстонии и Латвии.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Поступление акциза на купленный в прошлом году на эстонско-латвийской границе алкоголь составило 13 процентов или 25,6 млн евро, при этом продажа крепкого алкоголя в приграничных городах Латвии за год увеличилась в четыре раза до 8 млн литров, а продажа пива выросла почти на 80 процентов до 16 млн литров.

Как передал в понедельник Налоговый департамент Латвии, в прошлом году акциза на алкоголь было собрано на 198 млн евро, из них 25,6 млн евро поступили за счет продаж в приграничных с Эстонией городах Латвии — Валке, Айнажи, Руйене и Апе.

В этом регионе в прошлом году было продано 8 млн литров крепкого алкоголя и 16 млн литров пива, а в 2016 году крепких напитков было продано 2 млн литров и пива 9 млн литров.

Как отметил Налоговый департамент Латвии, продажа алкоголя выросла не только в приграничных районах, но и по всей стране, поскольку покупательская способность населения по-прежнему высока настолько, чтобы обеспечить процессу покупок стабильный рост.

Акциз на крепкий алкоголь в Латвии находится на одном уровне с Литвой, но в Эстонии его ставка в 1,5 раза выше. Акциз на пиво в Латвии на 5 процентов ниже, чем в Литве, но в Эстонии он в 2,5 раза выше.

В первом квартале этого года в Латвии от поступлений акциза на алкоголь было собрано 48,1 млн евро, что на 9,1 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года.

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