Жители Эстонии усердно пополняют латвийскую казну: за год - 25,6 млн евро

Как передал в понедельник Налоговый департамент Латвии, в прошлом году акциза на алкоголь было собрано на 198 млн евро, из них 25,6 млн евро поступили за счет продаж в приграничных с Эстонией городах Латвии — Валке, Айнажи, Руйене и Апе.

В этом регионе в прошлом году было продано 8 млн литров крепкого алкоголя и 16 млн литров пива, а в 2016 году крепких напитков было продано 2 млн литров и пива 9 млн литров.

Как отметил Налоговый департамент Латвии, продажа алкоголя выросла не только в приграничных районах, но и по всей стране, поскольку покупательская способность населения по-прежнему высока настолько, чтобы обеспечить процессу покупок стабильный рост.

Акциз на крепкий алкоголь в Латвии находится на одном уровне с Литвой, но в Эстонии его ставка в 1,5 раза выше. Акциз на пиво в Латвии на 5 процентов ниже, чем в Литве, но в Эстонии он в 2,5 раза выше.