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  • Прямая трансляция этой ночью: к Земле летит астероид размером с небоскреб

Прямая трансляция этой ночью: к Земле летит астероид размером с небоскреб

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Астероид. Фото иллюстративное

ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

В ночь на вторник в 200 000 километрах от Земли пролетит астероид 2010 WC диаметром около 90 метров.

В первый раз астероид обнаружили в 2010 году. Однако тогда было недостаточно времени, чтобы уточнить его траекторию, и 2010 WC был потерян, пишет ERR Novaator.

Несмотря на то, что астероид средних размеров, при столкновении с Землей он мог бы причинить значительный ущерб. Скорость 2010 WC по отношению к Земле - 12,66 км/с. По новым подсчетам, следующее сближение астероида с Землей возможно не ранее, чем через 300 лет.

В три часа ночи можно посмотреть трансляцию с робототехнического телескопа Slooh при посредничестве ERR Novaator.

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