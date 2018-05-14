Прямая трансляция этой ночью: к Земле летит астероид размером с небоскреб
14 мая 2018 г., 20:51
В ночь на вторник в 200 000 километрах от Земли пролетит астероид 2010 WC диаметром около 90 метров.
В первый раз астероид обнаружили в 2010 году. Однако тогда было недостаточно времени, чтобы уточнить его траекторию, и 2010 WC был потерян, пишет ERR Novaator.
Несмотря на то, что астероид средних размеров, при столкновении с Землей он мог бы причинить значительный ущерб. Скорость 2010 WC по отношению к Земле - 12,66 км/с. По новым подсчетам, следующее сближение астероида с Землей возможно не ранее, чем через 300 лет.
В три часа ночи можно посмотреть трансляцию с робототехнического телескопа Slooh при посредничестве ERR Novaator.