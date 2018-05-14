В Латвии столетний водитель совершил ДТП

Во время патрулирования Пардаугавы работники полиции заметили, что водитель Mazda, совершая движение задним ходом, въехал в припаркованный Mercedes-Benz.

В ходе разговора стражи порядка выяснили, что водитель не заметил столкновения и поэтому собирался уехать. В ходе проверки личности водителя выяснилось, что мужчине сто лет.