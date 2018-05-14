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В Латвии столетний водитель совершил ДТП

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Пожилой водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maximilian Boschi / PantherMedia / Maximilian Boschi

В конце прошлой недели в Латвии столетний автоводитель спровоцировал аварию, об этом сообщает представитель Рижской полиции самоуправления. 

ДТП произошло в субботу, 12 мая, около 12 часов дня.

Во время патрулирования Пардаугавы работники полиции заметили, что водитель Mazda, совершая движение задним ходом, въехал в припаркованный Mercedes-Benz.

Полицейские остановили водителя Mazda, который собирался продолжить движение.

В ходе разговора стражи порядка выяснили, что водитель не заметил столкновения и поэтому собирался уехать. В ходе проверки личности водителя выяснилось, что мужчине сто лет.

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