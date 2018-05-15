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  • В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил 15-летнюю девочку

В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил 15-летнюю девочку

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Велосипедист

ФОТО: Caro / Scanpix

Вчера утром в Таллинне на улице Сютисте 22 произошло ДТП .

По первоначальным данным, совершавший движение по полосе встречного движения автомобиль Peugeot Expert, за рулем которого находился 63-летний мужчина, сбил переезжавшую на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу 15-летнюю девочку.

Автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу, чтобы объехать автомобили, которые ожидали возможности совершить правый поворот на улицу Тервисе.

Девочка была доставлена в Восточную региональную больницу.

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