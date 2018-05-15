В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил 15-летнюю девочку
15 мая 2018 г., 7:15
Вчера утром в Таллинне на улице Сютисте 22 произошло ДТП .
По первоначальным данным, совершавший движение по полосе встречного движения автомобиль Peugeot Expert, за рулем которого находился 63-летний мужчина, сбил переезжавшую на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу 15-летнюю девочку.
Автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу, чтобы объехать автомобили, которые ожидали возможности совершить правый поворот на улицу Тервисе.
Девочка была доставлена в Восточную региональную больницу.