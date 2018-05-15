Городская канцелярия проиграла: Таллинн выплатит уволенному Кутсеру 4500 евро

Увольнение столичными властями Прийта Кутсера было незаконным. К такому выводу пришел Таллиннский окружной суд, чей приговор накануне вступил в законную силу, поскольку Госсуд не взял в производство поданные в рамках этого гражданского спора кассационные жалобы.

В результате город должен будет выплатить ему компенсацию в размере четырех с половиной тысяч евро.