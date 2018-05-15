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Городская канцелярия проиграла: Таллинн выплатит уволенному Кутсеру 4500 евро

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Прийт Кутсер.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Столичная городская канцелярия окончательно проиграла судебный процесс по делу об увольнении бывшего чиновника, а ныне фигуранта уголовного дела о коррупции Прийта Кутсера, сообщает Rus.err.ee.

Увольнение столичными властями Прийта Кутсера было незаконным. К такому выводу пришел Таллиннский окружной суд, чей приговор накануне вступил в законную силу, поскольку Госсуд не взял в производство поданные в рамках этого гражданского спора кассационные жалобы.

В результате город должен будет выплатить ему компенсацию в размере четырех с половиной тысяч евро. 

Прийт Кутсер в настоящее время является одним из обвиняемых по делу о коррупции, ключевой фигурант которого - экс-мэр Таллинна Эдгар Сависаар.

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