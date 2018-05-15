Городская канцелярия проиграла: Таллинн выплатит уволенному Кутсеру 4500 евро
15 мая 2018 г., 7:21
Столичная городская канцелярия окончательно проиграла судебный процесс по делу об увольнении бывшего чиновника, а ныне фигуранта уголовного дела о коррупции Прийта Кутсера, сообщает Rus.err.ee.
Увольнение столичными властями Прийта Кутсера было незаконным. К такому выводу пришел Таллиннский окружной суд, чей приговор накануне вступил в законную силу, поскольку Госсуд не взял в производство поданные в рамках этого гражданского спора кассационные жалобы.
В результате город должен будет выплатить ему компенсацию в размере четырех с половиной тысяч евро.
Прийт Кутсер в настоящее время является одним из обвиняемых по делу о коррупции, ключевой фигурант которого - экс-мэр Таллинна Эдгар Сависаар.