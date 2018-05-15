США заблокировали заявление СБ ООН, осуждающее убийство палестинцев в секторе Газа

"Совет Безопасности выражает свое возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов", - говорилось в проекте заявления. В нем также отмечалось, что "члены СБ призывают к проведению независимого и прозрачного расследования этих действий в целях обеспечения ответственности за совершенные преступления".

Как пишет агентство Associated Press, постоянный наблюдатель Палестины при ООН "хочет, чтобы Совет Безопасности осудил убийства".

Между тем, постпред Израиля при Организации "призывает Совет осудить ХАМАС".

Экстренное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 15 мая в 10:00 по времени Нью-Йорка. Встреча была назначена по инициативе Кувейта.