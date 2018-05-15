Санкции США против Ирана ударят рикошетом по Европе

Решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном имеет не только военное и геополитическое значение потому, что восстанавливает и режим экономических санкций против Тегерана, который действовал до заключения этого важного документа в 2015 году. Если, конечно, в ближайшие недели сторонникам ядерного соглашения не удастся изменить ситуацию.

Такие попытки сейчас предпринимаются. Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф с воскресенья, 13 мая, находится в дипломатическом турне по столицам стран, которые подписали ядерное соглашение. 13 мая он побывал в Китае, 14-го - в России, а 15-го отправится в Брюссель, где встретится с коллегами из стран Европейского Союза.

Однако, как признал министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), шансов остановить возобновление санкций мало. А потому в штаб-квартирах ведущих европейских концернов уже начали просчитывать худшие для них варианты развития событий.

Как работают санкции против Тегерана?

Замглавы Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier) пояснил, что санкционная законодательная база в США "не подразумевает сохранения заключенных ранее контрактов". Это означает, что даже начатые до введения санкций проекты не могут быть продолжены и с момента вступления штрафных мер в силу должны быть остановлены в течение не более 180 дней.

На компании-нарушителей санкционного режима будут наложены штрафы, причем именно на их деятельность в США, а их американские бизнес-партнеры будут вынуждены расторгнуть с ними деловые отношения. Тот факт, что, скажем, европейские компании будут при этом строго соблюдать европейские законы, никоим образом не оправдывает их с точки зрения Вашингтона, который может наказать европейцев - минуя сложное международное торговое и коммерческое право - через воздействие на их бизнес-интересы в Америке.

По сути, предприятия оказываются перед коммерческим выбором, какой рынок сбыта - американский или иранский - им важнее. С учетом того, что США являются главным внешнеторговым партнером значительного числа государств, выбор большинства фирм представляется очевидным.

Франция

Франция - наряду с Италией - была одной из первых европейских стран, которые в январе 2016 года, сразу же после приостановки санкций, посетил президент Ирана Хасан Роухани. Тогда все развитые державы испытывали эйфорию от тех экономических возможностей, которые предоставляло снятие штрафных мер с Ирана - страны, обладающей одними из самых крупных в мире запасов энергоносителей и населением почти 80 млн человек.

Визит в Париж был тогда удачным для обеих сторон. Экспорт французских товаров в Иран вырос с 560 млн евро в 2015 году до 1,5 млрд евро в 2017-м. Нефтяная компания Total совместно с китайской CNPC договорилась об инвестировании 5 млрд евро в проект добычи газа в Персидском заливе. Французский автостроитель PSA Peugeot Citroen сейчас уже контролирует почти треть автомобильного рынка Ирана.

Германия