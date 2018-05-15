С приходом тепла возросло и количество несчастных случаев

«Стоящая в последнее время хорошая погода, к сожалению, привела к увеличению бытовых травм на улице. Весна и лето традиционно становятся очень напряженным временем с точки зрения страхования от несчастных случаев, – пояснила менеджер Salva Kindlustus по продуктам страхования от несчастных случаев Эвелин Лойтмаа. – Люди активно приступают к работам в саду и ремонту. Различные травмы получают, например, при заготовлении дров, землекопных работах, ремонте парников, уходе за садом и мытье окон. Совсем не редкость и травмы после падения с лестниц».

В теплое время года также происходит много несчастных случаев с детьми и молодыми людьми: в ходе игр и развлечений, езды на велосипеде, роликах и прыжков на батуте. «Активный образ жизни неизбежно приводит к тем или иным несчастным случаям», - отметила Лойтмаа.

Лойтмаа добавила, что весной и осенью очень распространены травмы в связи с занятиями спортом на воздухе: падения с велосипедов, падения при катании на роликах или просто во время пробежки, причем пиковое время таких травм еще только начинается.

«Первое место занимают травмы рук и ног: различные защемления, порезы, ожоги и просто вывихи, – сказала Лойтмаа и добавила, что предотвратить некоторые травмы позволило бы следование элементарным требованиям безопасности. – Конечно, теплым временем года следует наслаждаться «по полной», но не стоит забывать, что, например, сломанная нога может безнадежно испортить все лето». При наличии у человека страховки от несчастных случаев в случае неожиданной травмы выплачивается денежное возмещение, которое может стать серьезным подспорьем пострадавшему или его семье – например, если расходы на лечение увеличиваются, а доходы сокращаются.

С приближением весны заметно вырос и интерес к страхованию велосипедов в Salva, хотя это было во многом связано с планами более серьезных гонщиков поехать в велосипедные лагеря за границу еще до наступления теплой погоды.