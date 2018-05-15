вт, 15.05.2018
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Шведов уличили в сокрытии информации об употреблении допинга

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ФОТО: Alexey Malgavko/Sputnik

Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали документы, касающиеся деятельности Шведской спортивной конфедерации, которая, в числе прочего, отвечает за борьбу с допингом в стране. 

Fancy Bears утверждают, что организация скрывает информацию о положительных допинг-пробах шведских спортсменов. Также сообщается, что множество шведов имеют терапевтические исключения (TUE). 

«Подавляющее большинство шведских спортсменов страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей. Это характерно для всей Скандинавии. В той же Норвегии есть еще большая армия «воинов-астматиков». 

У нарушителей антидопинговых правил из Швеции есть свой самый любимый препарат тербуталин, который похож на сальбутамол по структуре и механизму воздействия. Он повышает производительность спортсмена.

Даже если кто-то нарушил антидопинговые правила, это не значит, что он будет наказан. Например, шведский лыжник Бьорн Сандстрем был пойман на применении тербуталина, но информации о его наказании не было. Судя по его учетной записи Instagram, он в полном порядке.

Шведская легкоатлетка Мария Нильссон находится в той же ситуации: нет никакой информации о наказании за то, что она нарушила антидопинговые правила», – говорится в заявлении

Глава Антидопингового агенства Швеции Мэтт Рикардсон прокомментировал информацию о том, что большое количество шведских спортсменов используют терапевтические исключения (TUE) для улучшения спортивных показателей. 

По словам Рикардсона, в документах, попавших в сеть благодаря хакерской группировке Fancy Bears, упоминаются лекарства, которые употребляются спортсменами по терапевтическим исключениям (TUE) в целях лечения астмы.

«Астма довольно распространена среди спортсменов определенных видов спорта как в Швеции, так и в других странах. Лыжники дышат холодным воздухом, что наносит вред легким. Мы не считаем мошенничеством использование медицинских препаратов при лечении астмы. 

Публикация личной информации – это ужасно, ведь речь идет о конфиденциальных персональных данных. Нельзя публиковать такую информацию. По моему мнению, очевидно, что эта хакерская группа – плохо скрываемая пропаганда российских властей. В России есть кто-то, кому не нравится остальной мир», – заявил Рикардсон Expressen. 

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