В Эстонии активность на рынке труда продолжает расти

В первом квартале количество безработных составило 47 400 человек, что по сравнению с кварталом прошлого года на 9000 человек больше. Уровень безработицы увеличился на 1,2 процента. Занятых было на 3700 человек больше, а неактивных на 12 100 человек меньше.