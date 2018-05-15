В Эстонии активность на рынке труда продолжает расти

В первом квартале текущего года уровень безработицы составил 6,8%, трудовая занятость достигла 66,6%, а участие на рынке труда составило 71,4%. По сравнению с тем же кварталом прошлого года, экономическая активность население увеличилась.
В первом квартале количество безработных составило 47 400 человек, что по сравнению с кварталом прошлого года на 9000 человек больше. Уровень безработицы увеличился на 1,2 процента. Занятых было на 3700 человек больше, а неактивных на 12 100 человек меньше.
Уровень безработицы среди эстонцев составил 6%, среди людей другой национальности 8,6%.
Уровень занятости в первом квартале текущего года вырос на 0,3%, составив 66,6% или же 650 500 человек. Самый высокий уровень занятости оказался в северной части Эстонии, самый низкий - на северо-востоке.
Уровень участия на рынке труда увеличился до 71,4%. Этот показатель продолжает расти с 2017 года, увеличившись на 1,2%. Активность среди 15-24 летних увеличилась на 3,3%, среди 50-74 летних на 2,1%.