Результаты неутешительны: лишь 20% домов отвечают нормам пожарной безопасности

Всего был проведен 301 рейд. В 245 домах нашли нарушения и недочеты. Было начато 110 производств. Всего было установлено 519 нарушений, из которых большинство (166) были связаны с эвакуационными путями (складирование различных вещей на путях эвакуации).

Старая мебель, горшки с цветами и строительный мусор могут стоить человеческой жизни в случае, если будет необходимо быстро выйти из квартиры и дом полон дыма. В обычном режиме по лестницам не ходят толпы людей, но в случае пожара, поток людей будет довольно большим, именно поэтому важно, чтобы пути эвакуации оставались максимально просторными. Вдобавок ко всему, при горении различные пластиковые вещи выделяют ядовитые газы.

Инспекторам бросилось в глаза и то, что в некоторых многоквартирных домах, где из подвалов можно выйти прямо во двор, отсутствуют открывающиеся без ключа двери, кроме того, проблемы обнаружены и с рассыпающимися дымоходами.

Больше всего рейдов прошло в Таллинне. В процентном соотношении бросается в глаза то, что больше всего недочетов обнаружено в квартирных домах Ида-Вирумаа: из 51 проверенных дома недочеты были выявлены в 50.

В весенне-летний период во многих квартирных товариществах проходят общие собрания. Это хорошая возможность поднять тему пожаробезопасности и обсудить сообща, к примеру, возможности хранения в доме велосипедов и детских колясок. Многие квартирные товарищества заказывают весной большие контейнеры для того, чтобы жители могли избавиться от громоздких старых вещей. Престарелым соседям следует предложить свою помощь в выносе крупногабаритного мусора к контейнеру.