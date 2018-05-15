Как испортить романтический отпуск, но остаться счастливым?

«Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене.

Я позвонил защитнику Сергею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе.

Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», – сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что Игнашевич планирует по окончании этого сезона завершить карьеру игрока.

Свой последний матч за сборную России на данный момент Игнашевич провел на Евро-2016.

Наталья Игнашевич, супруга защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, отреагировала на вызов мужа в сборную России для возможного участия в ЧМ-2018.

«Наши планы на романтический отпуск рухнули в один день. Но я очень рада такому неожиданному повороту.