Как испортить романтический отпуск, но остаться счастливым?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в сборную России.
«Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене.
Я позвонил защитнику Сергею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе.
Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», – сказал Черчесов.
Ранее сообщалось, что Игнашевич планирует по окончании этого сезона завершить карьеру игрока.
Свой последний матч за сборную России на данный момент Игнашевич провел на Евро-2016.
Наталья Игнашевич, супруга защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, отреагировала на вызов мужа в сборную России для возможного участия в ЧМ-2018.
«Наши планы на романтический отпуск рухнули в один день. Но я очень рада такому неожиданному повороту.
Играть на домашнем чемпионате мира – это счастье!» – написала Игнашевич.